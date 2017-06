Vil redusere nattbussprisen for studentene i Trondheim

Saken oppdateres.

Sauene var nylig sluppet ut på beite i Soknedal, da sauebonden så at en ørn satt på et lam, skriver Trønderbladet .

Det viste seg at to lam var så skadet at det ikke var lett å se om ørna hadde tatt livet av dem. Dødsårsaken ble notert som usikker, skriver avisa.

