Biltyv satte fra seg bilen etter én kilometer

Fire steder har målt over 20 grader 15 dager på rad

To trønderlag i Norway cup-finale lørdag

- For et fint sted dette var da

Her gikk det galt

FBI sporet falske nyheter under fjorårets presidentvalg

Valgskred for Kagame i Rwanda

Saken oppdateres.

Fredag klokken 21.30 melder politiet på Twitter at en personbil ble stjålet og gjenfunnet i Lysøysundet i Bjugn kommune.

- Detter er en pussig sak, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Bilen hadde blitt kjørt under én kilometer og etter hva politiet kjenner til var ingenting stjålet.

- Personen som eide bilen satt hjemme da han oppdaget at noen kjørte vekk bilen fra gårdsplassen. Politiet fikk melding med en gang, og vi hadde en patrulje like i nærheten. Det er jo mulig at personen avbrøt tyveriet da han hørte politiet, men det vet vi ikke, sier Kimo.

Bilen er nå levert tilbake til eier.