Fant Norges største gullklump i elv i Oppdal

Saken oppdateres.

Gullgraverkollega Arne Sevaldsen hadde den gamle rekorden på 19,56 gram fra juni i år. Den ble funnet 40 meter fra søndagens funn i elva Gisna der gullgravere har jaktet gull siden 2013. Det var nrk.no som omtalte funnet først.

Frangs funn er nesten dobbelt så stort som funnet i juni - og styrker de 14 andelshaverne som har rettighetene til gullet i Gisna om at det finnes en større gullåre.

Doblet nesten forrige rekord

Selve funnet kom overraskende på Frang, som til daglig er heismontør bosatt i Skedsmo. De siste somrene har han viet livet sitt til å søke etter gull i elva Gisna, som ligger mellom Oppdal og Rennebu.

LES OGSÅ: Dette krusifikset er en del av verdensarven

- Det var kaldt og guffent i går, så jeg startet sent. Uansett så prøver jeg å gjøre en innsats hver dag – og gårsdagen var ikke noe unntak. Jeg hoppet ut i våtdrakta - og så oppdaget jeg klumpen ligge på bunnen i elva. Den var veldig mørk, så jeg så ikke umiddelbart at det var gull. Jeg fikk av meg dykkermaska og gnidde meg litt i øynene - og så til slutt at det var en stor gullklump. Vekta viste 34,9 gram, forteller Frang til Adresseavisen.

Den forrige klumpen som inntil søndag var landets største, var på 19,56 gram, og ble funnet lenger opp i elva.

Leter etter gullåra

Gullgraverne, eller mer presist; gulldykkerne, ligger i elva mellom sju og ni timer om dagen, og suger opp bunnslammet og studerer slammet i en vaskerenne. Denne klumpen lå bare på bunnen og Frang plukket den med hendene.

LES OGSÅ: Steinar fant 3500 år gammelt smykke i Orkdal

- Dette er Norges beste gullelv og vi håper å finne en massiv gullåre oppe i fjellet her, sier Frang, som sier at gulldykkerne finner gull hver dag. Han vil ikke ut med hvor mye som er funnet totalt i elva siden gulldykkingen startet.

- Jeg har heller ikke noe eksakt tall på hvor mye som er funnet, men det er ganske mye. Vi finner gull hver dag. Noen dager er det dårlig, andre dager bra.

- Så det må være en gullåre?

- Ja, i alle fall når gullet kommer i så store klumper, så er sannsynligheten stor for at det er en gullåre et eller annet sted her.

Rik på opplevelser

- Blir dere rike som gulldykkere?

- Man blir veldig rik på opplevelser og spenning. Jeg velger dessuten å beholde gullet og ikke selge det. Jeg tenker at gevinsten kommer den dagen vi finner gullåra, sier Frang om sin lidenskap. Han har alltid vært interessert i jakt og fangst og kombinerer gulldykkingen med jakt og fiske.

- Det er den totale naturopplevelsen som dette gir meg, som er grunnen til at jeg tar permisjon fra jobben i tre måneder av året. Det er godt å koble av fra jobb og hverdag, og A4-livet på sommeren, sier Frang, før han mandag formiddag kastet seg ut for en ny økt som gulldykker i elva.