- Kjelleren var som et basseng

- Det regnet så voldsomt at jeg måtte stoppe for å se. På plassen ved Trondheim caravan var det plutselig en liten innsjø, forteller Alf Petter Herskedal.

- Veldig lokalt

Bildene og videoen ble tatt cirka klokka 19.30 ved Kvål sentrum i Melhus søndag. Herskedal bor på Hovin og der var det sol noen minutter tidligere. Når Herskedal fortsatte nordover var det tørr asfalt på Melhus.

- Det var veldig spesielt at regnbygen var så lokal og det var ekstremt mye vann som kom. Jeg tenkte litt på flommen som ødela flere hus på Kvål tidligere i sommer, sier Herskedal.

11. juni i år var det også kraftig lokalt regnvær på Kvål. Da ble flere veier og hus ødelagt av vannmassene .

Kjelleren full av vann

I bygget som huser blant annet Melhus autoservice fosset etter hvert vannet inn i kjelleren.

- På det meste var vannstanden der nede over én meter. Det var som et basseng. Det samme skjedde under ekstremregnet i juni. Vi hadde nettopp ryddet opp etter det, så nå var heldigvis kjelleren tom. Men vi må gjøre rent der nede igjen, forteller Arild Solberg.

Solberg kontaktet teknisk etat i Melhus kommune som kom raskt til stedet med pumpeutstyr. Det skal ikke være snakk om omfattende skader på bygget.

- Vi er i dialog med kommunen for å få gjort noe med situasjonen. Nå har vi hatt oversvømmelse i kjelleren to ganger på kort tid. Det er mye som tyder på at rørsystemet her på Kvål ikke er dimensjonert for å takle mye regn på en gang, sier Solberg.

