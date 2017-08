Kritisk for mann etter maursyre-ulykke

Vigdis Hjorth sier hun har lest søsterens bok. Nå kommenterer hun den kort for første gang

Saken oppdateres.

SISTE: En mann i 40-årene er ifølge St. Olavs hospital kritisk skadd etter at en tank med maursyre eksploderte. Sykehuset melder klokka 15.39 at mannen har alvorlige skader, og ligger på intensiven.

- Helse på stedet klassifiserte personene som hardt skadd, men den nåværende helsetilstanden har vi ikke kjennskap til, opplyser operasjonsleder Kamilla Engen ved Trøndelag politidistrikt.

Det var i 10.30-tiden at politiet meldte om en ulykke ved Lerøy Midt i Hestvika på Hitra. To av fabrikkens ansatte ble skadd da en tank eksploderte.

- Vi har konsentrert oss om å ta vare på de som ble skadd, deres pårørende og de andre ansatte, sier daglig leder i Lerøy Midt, Sven Amund Fjeldvær til Adresseavisen.

Fjeldvær kan ikke si noe om skadeomfanget til de to mennene, men opplyser at de skal ha vært bevisst før de ble fraktet til sykehus for behandling. Årsaken til eksplosjonen er også ukjent.

- Vi vet ikke hva som var årsaken. Det var to mann som var ute og jobbet ved tankene da det skjedde. Politiet har tatt over og skal granske videre, sier Fjeldvær.

Pressekontakt Trine N. Stensaas ved St. Olavs hospital opplyser at mennene får behandling for skadene, men kan ikke opplyse om tilstanden.

Maursyre på kroppen

- En tank har eksplodert utendørs, og to personer har fått maursyre på kroppen. Vi vet ikke noe om skadeomfanget, men behandlingen av de to personene som er skadd har startet, sa operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen etter ulykken.

Maursyre Organisk syre med stikkende vond lukt

Brukes ved siloproduksjon og i industrien

Syren kan virke irriterende til sterkt etsende på slimhinner, øyne og hud avhengig av konsentrasjon og varighet av kontakttid

Kilde: Helsenorge.no

Politiet meldte om ulykken klokken 10.37. Ifølge naboer Adresseavisen har snakket med hørtes smellet fra eksplosjonen godt i nabolaget. Redningspersonell skal ha vært på stedet etter kort tid.

Krimteknisk undersøkelse

Skadestedet er sperret av og politiet melder at situasjonen er under kontroll. Det blir gjennomført krimteknisk undersøkelse på stedet.Hitra-Frøyas reporter på stedet forteller at det lukter stramt av syre i området.

Like før klokken 11 opplyste politiet at det ikke var fare for øvrige eksplosjoner. Politiet skrev i sin første melding på Twitter at de hadde fått varsel om at to personer har fått etsende maursyre på seg.

Både redningshelikopter fra Ørland og et Sea King-helikopter ble sendt til stedet.

Ceciliebrua ved St. Olavs hospital ble stengt i en periode slik at begge helikoptrene kunne lande ved sykehuset.