Tank eksploderte - to skadd

Saken oppdateres.

- En tank har eksplodert utendørs, og to personer har fått maursyre på kroppen. Vi vet ikke noe om skadeomfanget, men behandlingen av de to personene som er skadd har startet, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Politiet meldte om ulykken klokken 10.37. Ifølge naboer Adresseavisen har snakket med hørtes smellet fra eksplosjonen godt i nabolaget. Redningspersonell skal ha vært på stedet etter kort tid.

- Det er to menn som er ansatt i Lerøy Midt som er skadd, og fraktes til St. Olavs hospital, sier operasjonslederen.

Skadestedet er nå sperret av og politiet melder at situasjonen er under kontroll.Hitra-Frøyas reporter på stedet forteller at det lukter stramt av syre i området.

Like før klokken 11 opplyste politiet at det er ingen fare for øvrige eksplosjoner. Politiet skrev i sin første melding på Twitter at de hadde fått varsel om at to personer har fått etsende maursyre på seg.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge skriver på Twitter at redningshelikopter fra Ørland bistår med luftambulanse. Også et Sea King-helikopter ble sendt til stedet.

Ceciliebrua ved St. Olavs hospital stenges slik at begge helikoptrene skal kunne lande ved sykehuset.

