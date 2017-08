Mann pågrepet etter knivbruk

Saken oppdateres.

Klokken 22.10 fredag kveld fikk politiet melding om slåssing og trusler fra en privat adresse i Melhus. En mann i 20-årene ble like etter pågrepet av politiet.

- Det var en del blodflekker i huset som tydet på at det var brukt kniv. Mannen har skadet én av de to andre som befant seg på adressen, i tillegg til at han har skadet seg selv. Vi undersøker nå saken nærmere for å finne ut hva som skjedde, forteller operasjonsleder Kamilla Engen ved Trøndelag politidistrikt.

Ingen av de involverte skal være alvorlig skadd. Den pågrepne mannen er fremstilt for lege.