Tok nøklene fra fem tyskere etter mistanke om promille

Politiet fikk melding om mulig promillekjøring ved Halland camping i Rennebu klokken 04.15.

- De som ringte inn mente personene fremsto beruset, og at de skulle til å kjøre, sier operasjonsleder Annlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

En patrulje var raskt på stedet og la seg bak bilen. Den ble stanset på Berkåk.

- Sjåføren blåste til over lovlig verdi, og ble tatt med inn av patruljen. Med fare for at de andre kunne kjøre videre, tok vi beslag i bilnøklene.

