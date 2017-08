Ingen funn etter søket i elva

Kolstad-treneren tapte prestisjeoppgjør mot spillerne: - Jeg ble utsatt for mytteri

Saken oppdateres.

- Det har ikke blitt gjort noen funn, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Søket etter den savnede studenten Rakavan Jeevaharan (20) ble avsluttet for kvelden klokken 20.00. Volden sier at de fredag kveld skal avgjøre hva som skjer med leteaksjonen lørdag.

Etterforskningsleder Arve Vagnild i Trøndelag politidistrikt opplyste fredag at brannvesenet avsluttet sitt overflatesøk i elva fredag ettermiddag. Røde Kors fortsatte sin leting til klokken 20.00.

Har fått tips

Det settes ikke i gang noen nye søk etter studenten, før politiet eventuelt har fått nye opplysninger om hvor han kan befinne seg. Operasjonsleder Volden sier at de ikke har lagt konkrete planer for søket i morgen.

- Men vi har fått inn tips som vi skal følge opp, sier han.

Vagnild opplyser at politiet i helga kommer til å gå gjennom videomateriale som de har samlet inn i forbindelse med etterforskningen.

Trappet opp søket

Politiet trappet fredag opp søket etter den savnede BI-studenten. 20-åringens mobil har slått inn på basestasjoner som gjør at politiet flyttet letingen lenger vest - mot Ila, Osloveien og Nidarø.

Den savnede Stavanger-studenten har nå vært borte i tre og et halvt døgn, uten å ha gitt lyd fra seg. Natt til tirsdag forlot han et fadderarrangement ved utestedet The Mint. Politiet har sikret seg en overvåkningsvideo fra stedet, som viser den savnede utenfor utestedet. Dette er så langt det siste bildet av den unge mannen fra Stavanger, som gikk fra stedet alene ca. klokken 00.43.