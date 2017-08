Brann i campingvogn i Orkdal

Dette RBK-laget var helt fritt for trøndere – for første gang

Saken oppdateres.

Nødetatene rykker ut til melding om brann i campingvogn på campingplass i Orkdal. Alle skal ha kommet seg ut. Dette skrev politiet på Twitter klokken 22.26.

- Det er ikke noen åpne flammer, men mye røyk fra campingvognen, sier Roger Gjerdsvold ved 110-sentralen.

Brannvesenet er på stedet, og røykdykkere er inne for å avklare hva røyken kommer av. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent.

Kan du avkrefte at noen er skadet i brannen?

- Ja, med et visst forbehold. Det skal ikke være noen i vogna eller i umiddelbar nærhet som er betydelig skadd, men vi vet ikke om noen kan ha fått i seg noe røyk, sier Gjerdsvold.

Rett før klokken 23 søndag kveld meldte politiet at brannen er under kontroll, og at det ikke er fare for spredning.