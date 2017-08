Kø på riksvei 3 ved fylkesgrensa mot Hedmark

Femteplass for Hynne i Birmingham

Saken oppdateres.

Det har oppstått kø ved et veiarbeidsområde på riksvei 3, ved fylkesgrensa mot Hedmark.

- Det har oppstått en feil på lysreguleringsannlegget ved dette veiarbeidsområdet. Sørgående retning får ikke grønt lys, sier Per Morten Trymer fra Vegtrafikksentralen region Midt.

Han forteller at de som er ansvarlige for veiarbeidsprosjektet nå er varslet og på vei for å justere lysene.

- De er på vei, så det skal vel ikke ta så lang tid før det løsner opp, sier Trymer.