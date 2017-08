- Lastebil mistet last over autovernet

Saken oppdateres.

Politiet skriver på Twitter at de har fått melding om at en lastebil som har mistet last over autovernet på E6 nord for Soknedal. En teknisk svikt på lastebilen har ført til at last har begynt å skli av. Lastebilfirmaet ordner med omlasting, melder politiet på Twitter.

Politiet meldte først at det kan medføre problemer i trafikken, men patruljen rapporterer om at trafikken går som normalt og at lastebilen ikke sperrer veien.

Politiet undersøker saken.