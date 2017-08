Nå kommer disse trafikkskiltene til Trøndelag for første gang

«En statue av sørstatsgeneralen, som besynges i en av verdens beste rocksanger, har blitt et symbol for fascisme»

Saken oppdateres.

Aldri tidligere har en trøndersk vei vært god nok til å bli klassifisert som «motorveg». Men med veiutbygginga som er i full gang sør for Trondheim blir det andre vei-boller.

- E6 mellom City Syd og avkjøringa til Melhus sentrum vil bli klassifisert som «motorveg». Dette blir første gang vi har denne veiklassen i Trøndelag, sier senioringeniør Mads Ole Kringen i Statens vegvesen Region Midt.

- «Motorveg» best og tryggest

Frem til nå har de beste trønderske veiene vært klassifisert som «motortrafikkveg». Dette gjelder for eksempel dagens E6 mellom Stjørdal og Trondheim, Okstadbakken, Omkjøringsvegen, E6 i Melhus og E39 mellom Klett og Orkanger.

- Hva er forskjellen på en «motorveg» og en «motortrafikkveg»?

- Det stilles strengere kvalitetskrav til en «motorveg» enn til en «motortrafikkveg». En «motorveg» må blant annet ha minst fire kjørefelt, midtdeler og være på minst fem kilometer. Ikke alle de samme kravene stilles til en «motortrafikkveg», sier Kringen.

- Veier med klassen «motorveg» er de beste og tryggeste veiene vi har. På denne type vei skjer det færre ulykker, og det er gode passeringsmuligheter for annen trafikk dersom uhellet likevel skulle være ute.

Han legger til:

- Ingen av veiene vi har hatt i Trøndelag frem til nå har vært gode nok til å oppfylle kravene til veiklassen «motorveg».

De første skiltene på plass

Selv om den nye veien mellom Trondheim og Melhus ikke skal stå helt ferdig før i 2019, kan du allerede nå se de første skiltene som indikerer hvilken veikvalitet du kan belage deg på i fremtiden.

- Skiltene begynner å komme opp, men dette har ikke noe praktisk betydning ennå. Foreløpig gjelder den eksisterende veiklassen. Dette vil imidlertid bli «motorveg» så fort de første delene av nyveien står klar. Da mente vi det ville være være lite økonomisk å lage skilt med «motortrafikkveg» nå, bare for å rive dem ned og sette opp helt nye skilt om kort tid, sier Kringen.

Mest sannsynlig 100 km/t

Foreløpig er det ikke endelig avklart hvilke fartsgrenser som skal gjelde på den nye motorveien. Statens vegvesen opplyste i 2016 at veien blir dimensjonert for å tåle 100 km/t fra Storler (i bakken ved jernbanen) til Melhus, og at det blir lavere fart på strekningen fra Tiller til Storler.

- På strekningen Melhus til Klettbakkan vil det mest sannsynlig bli 100 km/t hele strekningen og videre inn mot Trondheim vil det fortsatt bli 80 km/t sier Kringen.

Motorveier rundt andre storbyer allerede

Et søk på Statens vegvesens nettportal Vegkart viser at det per i dag finnes totalt 512,9 kilometer vei med veiklassen «motorveg» her i landet.

Mesteparten av dette finnes rundt Oslo, men også i nærheten av Kristiansand, Stavanger og Bergen finnes denne type veier per i dag.

Trøndelag kan imidlertid få mye vei med «motorveg»-standard i årene som kommer. Regjeringens veiselskap Nye Veier AS skal bygge ut E6 mellom Kvithamar og Åsen, mellom Værnes og Ranheim og mellom Melhus og Ulsberg.

- Vi legger opp til å bygge mest mulig firefelts motorvei med fartsgrense 110 kilometer i timen. Vi er imidlertid avhenging av nye vedtak for å si nøyaktig hvor mye motorvei det blir, sier Johan Arnt Vatnan, som er prosjektdirektør for Nye Veier AS i Trøndelag.

