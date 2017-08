Wordfeud har omsatt for 150 millioner på fem år:

Vi må bare venne oss til å se et RBK fritt for trøndere

I dette krysset kjørte over 600 av bilistene ulovlig

Stabil tilstand for 16-åring etter MC-ulykke

Ser et trumfkort som kan gi Trondheim ny VM-fest

– Det var et sant mareritt, men nå elsker vi det

Nå er oljefondet verdt over 8 000 000 000 000 kroner

Trøbbel med Atb-appen to dager på rad

- Lastebil mistet last over autovernet

Stabil tilstand for 16-åring etter MC-ulykke

Trøbbel med Atb-appen to dager på rad

En av Russlands fremste teatersjefer pågrepet for korrupsjon

Saken oppdateres.

Både mandag og tirsdag morgen opplevde buss-reisende trøbbel med appen der man kjøper billetter til bussen. Appen var nede i 30 minutter mandag morgen og 15 minutter tirsdag morgen, ifølge Atb.

LES OGSÅ: 750 meter superbusstrasé kan koste 50 millioner

- Vår leverandør jobber med å finne ut om det var samme problem som i går som var årsaken og vi jobber for at det ikke skal skje igjen, sier direktør for kommunikasjon og drift i Atb, Grethe Opsal.

LES OGSÅ: Fire spørsmål om metrobuss som trenger svar

Sjåførene ble varslet om billett-trøbbelet.

- Når det oppstår et slikt problem varsler vi sjåførene. Reisende får gå om bord gratis en periode mens appen er nede.

LES OGSÅ: Må lage 35 reguleringsplaner for holdeplasser for metrobussen i Trondheim