27-åring tiltalt for å ha drept Råger Holte med bajonett

Råger Holte (38) ble funnet død i boligen sin på Ler i Melhus onsdag 25. januar, og kameraten ble noen timer senere pågrepet. Han ble tirsdag tiltalt for drap. Tiltalen, som er signert av statsadvokat Per Morten Schjetne, er tatt ut etter Riksadvokatens ordre.

Mer enn hundre banonettstikk

Adresseavisen har tidligere skrevet at politiet mener at drapet skjedde med en bajonett. Og ifølge tiltalen skal den tiltalte 27-åringen ha stukket kameraten mer enn 100 ganger på ulike steder på kroppen med denne bajonetten, slik Holte døde av forblødning og lungekollaps.

- Vi mener - på bakgrunn av forholdene beskrevet i tiltalen, tidligere dom fra 2012 som omhandler vold og de rettspsykiatrisk sakkyndiges vurdering - at det i dag er en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd. Etter vårt syn vil ikke en ordinær fengselsstraff være tilstrekkelig til å verne samfunnet, og har derfor tatt forbehold om påstand om dom på særreaksjonen forvaring. Tiltalte er vurdert som strafferettslig tilregnelig, skriver statsadvokat Schjetne i en e-post til Adresseavisen.

- Hva kan du si om motiv i denne saken?

- Jeg mener å kunne se et motiv, men dette vil jeg ikke si noe om før rettssaken, sier Schjetne.

Den tiltalte 27-åringen har nektet straffskyld for drap siden pågripelsen. Adresseavisen har forløpig ikke lykkes å komme i kontakt med mannens forsvarer.

Tiltalt for vold i fengsel

I tillegg til drap, er mannen også tiltalt for å ha begått vold mot en medinnsatt i mars - mens han satt i varetekt i Trondheim fengsel. Ifølge påtalemyndigheten ble den fornærmede slått i ansiktet uten forvarsel.

I januar, etter 27-åringen var pågrepet og siktet for drap, skulle han etter planen ha møtt i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for flere forhold. Denne straffesaken ble utsatt. De alvorligste forholdene han var anklaget for, er nå tatt inn i tiltalebeslutningen som skal behandles i forbindelse med drapssaken senere i høst.

Den ene tiltaleposten omhandler trusler mot politifolk. I mai i fjor, ved boligen til 26-åringen på Melhus, skal han ha truet tre politifolk med en hammer og en glassflaske. Etter pågripelsen ropte han flere skjellsord til to av tjenestepersonene, og uttalte i tillegg følgende, ifølge tiltalen:

«Jeg skal faen meg ta deg og hele familien din, ungene dine, alt bare vent».

Han skal også ha truet med å «drepe hele familien», går det frem av dokumentet.

- Sparket fastlegen

I september i fjor skal 27-åringen i tillegg ha oppsøkt sin fastlege for å få resept på det angstdempende midlet Sobril. Da han ble nektet dette, skal han ha sparket fastlegen sin i albuen, mener påtalemyndigheten, ifølge tiltalen som mannen også må svare for i oktober.

I forbindelse med straffesaken som ble utsatt, var mannen også tiltalt for å ha tatt seg bak skranken på et apotek i Melhus. Der tok han ut medisin som han ikke hadde resept på, gikk det frem av tiltalen, som dreide seg om å forulempe personer fra en særlig utsatt yrkesgruppe.

Dette forholdet, samt et par andre i den tidligere tiltalebeslutningen, er nå henlagt på grunn av prosessøkonomiske forhold, opplyser Schjetne.

Rettssaken berammet til 16. oktober, og det er satt av fire uker.