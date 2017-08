Fire fløyet til sykehus etter brann på Hitra

Det er mulig å gjøre gode muligheter for kupp nå, mener meglersjef

Saken oppdateres.

Tilsammen syv personer ble evakuert etter at det begynte å brenne i et leilighetsbygg på Hitra natt til onsdag. Politiet meldte om brannen på Twitter rett før klokken 00.30.

Kort tid etter meldte politiet at evakuering fra leilighetsbygget var i gang.

- Full overtenning

- Det er full overtenning på den østlige delen av leilighetsbygget, sa operasjonsleder i politiet i Trøndelag, Bjørn Handegard klokken 01.26.

Klokken 01.31 meldte politiet på Twitter at brannvesenet hadde kontroll på brannen, og at det ikke var fare for spredning. Ifølge twittermeldingen skulle det da foretas en kontrollert nedbrenning av den ene delen av bygget.

Fire fløyet til sykehus

Fire av de evakuerte, to voksne og to barn, ble fløyet til St. Olavs hospital for undersøkelser for mulig innpusting av etter brannen.

De andre øvrige evakuerte fikk tilsyn av helsepersonell på stedet, og ble tatt hånd om av kommunen, som sørget for tilhold for dem på et hotell, opplyser politiet.

- Vi har ikke inntrykk av at noen er påført alvorlig personskade etter brannen, sa politiets operasjonsleder Stig Roger Olsen klokken 05.24.

Sperrer av stedet

Onsdag morgen driver brannvesenet etterslukking på stedet. Politiet har foretatt avhør på stedet, ifølge Olsen.

- Stedet vil bli sperret av når brannvesenet drar. Det er sansynlig at politiet skal tilbake for å foreta tekniske undersøkelser i håp om å finne grunnen til at det begynte å brenne, sa Olsen.

