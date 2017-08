Lars Haltbrekken (SV) har en Ap-politiker som politisk forbilde

543 millioner i underskudd for Norske Skog

Krig er et sannsynlig utfall

- Vi er glade for at de har berget livet

Her har de laget husrom for håpefulle gründere i Trondheim

27-åring tiltalt for å ha drept Råger Holte med bajonett

Folketallsfall og sju andre saker som skaper trøbbel for distriktskommunene:

Her er en hyggelig nyhet for deg som savner sola

- Vi er glade for at de har berget livet

27-åring tiltalt for å ha drept Råger Holte med bajonett

Her er en hyggelig nyhet for deg som savner sola

Saken oppdateres.

Den viktigste politiske seieren de siste fire år?

- Da må jeg trekke frem en sak som jeg var med på å vinne som leder av Naturvernforbundet. Vi klarte igjen å holde havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og Mørebankene fri for oljevirksomhet.

Den viktigste saken neste fire år?

- Skal vi unngå dramatiske klimaendringer må land som Norge kutte sine utslipp. Den viktigste saken de neste fire årene er å få kutte utslipp her hjemme. SV vil ikke gi oljeindustrien nye tillatelser til leting etter mer olje og gass og vi vil sikre de sårbare havområdene som Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring.

LES OGSÅ: Espen Teigen: - Innvandring blir viktigste sak de neste fire årene

Ditt politiske forbilde?

- Gunn Karin Gjul (Ap). Gunn Karin har alltid stått på miljøets side og sloss internt i Ap, uansett hvor upopulært det har vært.

Hvem frykter du mest av konkurrentene i politikken?

- Apatien og skjebnetrua. For mange sier det ikke nytter å engasjere seg. Men visst nytter det, folk som står sammen og organiserer seg, som stemmer for miljøet og rettferdig fordeling utgjør en viktig forskjell, en forskjell som betyr noe, som gir oss mulighet for endring.

Din største politiske nedtur?

- Da verden ikke klarte å bli enig om en klimaavtale i København i 2009. Det gjorde at vi mista 5 verdifulle år i klimakampen. År hvor utslippene skulle gått ned, ikke opp.

Er det noe du vil forby?

- Skulle gjerne forbudt forurensning og ulikhet.

Hva er det verste/beste med å være folkevalgt?

- Det verste vet jeg ikke. Men det beste er at du har stor innflytelse over utformingen av framtiden.

Også noen favoritter:

Bok: Beatles, Lars Saabye Christensen

Artist/band: Bob Dylan

Serie: Cold feet

Film: Down by law, med blant andre Tom Waits.

Reisemål: Hitra om sommeren og Røros om vinteren

Mat: Helst noe som gjenspeiler naturen rundt der jeg er. Fisk på Hitra, rein på Røros.

Drikke: Som oftest vann og melk, øl hvis det skal være noe sterkere.

Trønder: Min lærer fra de to første årene på videregående her i Trondheim, Nina Bang Larsen. Hun la vekt på kritisk tenkning, samfunnsengasjement og var selv aktiv i en av de første miljøaksjonene i Norge i Innerdalen.