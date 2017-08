Celtic klare for Champions League tross Ajer-selvmål

Saken oppdateres.

Politiet meldte om dette på Twitter klokken 00.23, natt til onsdag.

Klokken 00.46 meldte politiet at det skal være et leilighetsbygg med flere boenheter, og at evakuering pågår.

Klokken 00.50 meldte politiet at totalt seks personer er evakuert, to av disse barn.