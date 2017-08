19-åring siktet for kjøring i påvirket tilstand

Saken oppdateres.

- Vi er glade for at de har berget livet og at ingen er alvorlig skadet, sier Hitra-ordfører Ole L. Haugen til Adresseavisen.

Det er morgenen etter storbrannen på Hitra der sju personer ble evakuert. Fire personer, to voksne og to barn, ble fløyet til St. Olavs hospital etter brannen.

Heldigvis kom de fra det uten alvorlige skader.

- Det går bare bra med dem og de blir utskrevet i dag, er meldingen vi har fått fra sykehuset, sier ordføreren.

Vil finne ny bolig

Tre personer som bor i boligen som brant ned. Fire personer var der på besøk.

De tre som ikke dro til sykehuset, er midlertidig innlosjert på et hotell.

Hitra kommune har satt kriseteamet i arbeid etter brannen.

- Vi skal klare å skaffe dem et nytt bosted. De har mistet alt de eier, men det får vi bøte på så godt vi kan, sier han.

- Fantastisk jobb av brannvesenet

Ordføreren vil også rose Hitra brannvesen for rask og god innsats.

- Våre brannmannskaper gjorde en fantastisk jobb. Det var også hell i uhell at brannstasjonen ligger så nær, sier Haugen.

Onsdag morgen driver brannvesenet etterslukking på stedet. Politiet har foretatt avhør på stedet. Når etterslukkingen er overstått, blir branntomta sperret av.

- Det er sannsynlig at politiet skal tilbake for å foreta tekniske undersøkelser i håp om å finne årsaken til at det begynte å brenne, sa politiets operasjonsleder Stig Roger Olsen onsdag morgen.

Ordføreren ber om at folk ikke spekulerer i årsak til brannen, og minner om at det er politiets oppgave å etterforske brannen.