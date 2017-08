Har aldri før sett så høye nivåer av algegift i skjell fra Hitra og Frøya

Saken oppdateres.

Over flere uker i sommer har Mattilsynet advart mot å spise skjell fra flere steder langs trøndelagskysten. Særlig gjelder dette Hitra og Frøya. 14. august kom også advarselen mot krabbeinnmat.

20 ganger høyere

Seniorinspektør Merete Hestdal i Mattilsynet har aldri opplevd at algegiften PSP har vært utbredt i skjell i Midt-Norge over så lang tid.

- Vi har aldri sett så høye verdier av PSP i skjell over så lang tid, det er også derfor krabben har fått det. Krabben krabber rundt og spiser skjell. Derfor akkumulerer giften seg i krabben når den spiser giftige skjell over en lengre periode, som har vært tilfelle i sommer, sier Hestdal.

Også mengden er uvanlig.

- Jeg har jobbet med kostholdsråd for skjell siden 1994, og det har aldri tidligere vært påvist slike mengder med PSP i skjell fra Hitra og Frøya-området. I år har PSP-nivåene påvist i kamskjell vært 20 ganger høyere enn grenseverdien, sier Hestdal.

Det er bare det brune i krabben det advares mot: altså det som noen kaller innmaten og andre kaller brunsmøret. Det hvite kjøttet i krabben er det aldri påvist gift i, og er altså trygt å spise, opplyser Hestdal.

Symptomer på en PSP-forgiftning vil oppstå etter rundt 30 minutter. De første symptomene er nummenhet i munnen og leppene. Nummenheten sprer seg til ansiktet og nakken. Ofte oppleves en prikkende følelse i fingre og tær, hodepine og svimmelhet. Man kan føle seg slapp og få utydelig tale. PSP-forgiftning kan i verste fall føre til dødsfall.

Også påvist andre steder

Det ble også påvist høye nivåer av PSP i skjell fra Trondheimsfjorden i sommer. De første meldingene kom allerede 8. mai. Men skjellprøver fra Rissa i forrige uke viste verdier godt under grenseverdien. Mattilsynet kan foreløpig ikke uttale seg om situasjonen lenger inn i fjorden.

- Er det noe som tyder på at PSP-nivået er på vei ned ved Hitra og Frøya?

- PSP-nivået målt i kamskjell og blåskjell viser nedgang, men fremdeles er verdiene langt over faregrensen. Det er ingen indisier på at påvist PSP-nivå i innmat til krabbe er økt siden første prøveuttak 7. august, men få prøver gir ikke nok grunnlag for å si noe om PSP-nivået for all krabbe i området. Dette kan variere, svarer Hestdal.

- Et økonomisk tap

Bedriften Hitramat leverer krabbe og krabbeskjell til butikker og restauranter. Siden PSP ble påvist, har de bare kunnet selge krabbeklør og hvitt krabbekjøtt fra de områdene som har for høye PSP-verdier. Brunmaten tas ut av produksjonen og kastes.

- Hvilke konsekvenser får dette for dere?

- Ulempen er da at vi ikke kan produsere helkokt krabbe. Hitra er det beste området for helkokt krabbe, så det innebærer et økonomisk tap for oss. Men produksjonsmessig går det fint, sier daglig leder Lindis Aune i HitraMat.

Det er perioden framover som tradisjonelt er bedriftens beste sesong.

- I de siste tiårene har vi ikke vært borti denne typen algegift, og at algene er så lenge i sjøen har vi heller ikke sett, sier hun.

Tidligere i uka uttalte Aune til avisa Hitra-Frøya at giftnivåene var på vei ned. Nå er hun ikke like optimistisk.

- Nivåene var på vei ned, så snudde de. Så vi frykter at det tar like lang tid for at den går ned som opp. Vi får forhåpentligvis svar på nye prøver i slutten av denne uka. Vi har testet på klør, og det finnes ikke spor av gift der. På kamskjell, som bare spiser alger, gikk det dessverre litt opp i forrige måling. Vi føler oss ikke trygge på at vi går klar ennå.

Bedriften selger fortsatt helkokt krabbe, men den kommer ikke fra Hitra eller Frøya.

- Mye krabbe i salg har brunmat, men den er konsekvent fra områder som ikke har målinger over grenseverdien. Så det skal være helt trygt å spise alt vi leverer ut, understreker Aune.

Ikke meldt om sykdom

Mattilsynet har ikke fått meldinger om at folk har blitt syke av å spise skjell eller innmat av krabbe på grunn av PSP, men Mattilsynets avdelingskontorer har hatt en rekke henvendelser fra publikum som ønsker råd for inntak av krabbe og skjell, opplyser Merete Hestdal.

Siste nytt på fredag 25. august er at kamskjell fra Dyrøy fortsatt inneholder PSP godt over grenseverdien. Det frarådes derfor å spise skjell og krabbe fra dette området.

- Men verdiene har falt betydelig, så det er nok på vei ned, opplyser Hestdal.

I krabbe fanget i Bjugn-området av Fosen skalldyr var imidlertid PSP godt under grenseverdien.

