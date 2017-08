Mottaket i Hemne legges ned etter 17 år

I en slik trekning har man to motstridende ønsker. Rosenborg traff ikke blink med noen av dem

– UDI har sagt opp kontrakten med oss etter 17 år, sier mottaksleder ved Jarlen mottak i Hemne, Herbjørn Jenssen.

I takt med nedgangen av asylsøkere til landet, har de ansatte ved mottaket i Hemne lenge fryktet at dette ville skje.

- Vi som driver i denne bransjen vet jo at det er en risiko for at kontrakten kan sies opp med tre måneders frist. Likevel er vi litt overrasket. Noen av oss trodde vi kunne holde på litt lenger, sier Jenssen.

Åtte mister jobben

Ifølge mottakslederen vi åtte personer miste jobben som følge av kontrakten med UDI nå avsluttes.

- Vi har en barnehage som vi håper kommunen vil overta driftsavtalen for, sier Jenssen.

Han mener det vil ha store ringvirkninger i Hemne at asylmottaket, som har vært i bygda i 17 år, nå legges ned.

- Vi anslår at næringslivet lokalt har tjent et sted mellom tretten til tjue millioner i året på mottaket og beboerne.

Fantastisk vertskommune

Jenssen ønsker å rose lokalbefolkningen for måten de har tatt imot beboerne ved mottaket på.

- Hemne er fantastisk vertskommune, med en inkluderende befolkning. Jeg håper at kompetansen vi har bygget opp ikke skal gå tapt. Det er lite sannsynlig at vi klarer å holde flyktningene borte fra Europa til evig tid.

Få asylsøkere

Utlendingsdirektoratet (UDI) varslet fredag formiddag at de vil legge ned åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige mindreårige asylsøkere i løpet av året.

UDI sier opp avtaler for 1610 mottaksplasser før 1. september.

Bakgrunnen er ifølge NTB at det kommer få asylsøkere til Norge for tiden. I løpet av årets sju første måneder har vel 2600 personer søkt asyl her i landet.

– Når vi nå legger ned flere mottak, vil nedleggelsen også omfatte veldrevne mottak og mottak som blir satt pris på i lokalsamfunnene. Det er synd, men samtidig er det ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å betale for plasser som ikke er i bruk, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI til NTB.

En av fem har fått avslag

Ved utgangen av forrige uke bodde det vel 8300 personer på norske asylmottak, det er mer enn 5000 færre enn ved årsskiftet.

Omkring 1600 av disse, én av fem, har fått endelig avslag på asylsøknaden og har utreiseplikt.

Omkring 1200 klager på avslag er inne til behandling, viser tall fra Utlendingsdirektoratet.

32 mottak igjen

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39000 mottaks- og akuttplasser.

Når denne kuttrunden er gjennomført, har UDI cirka 7100 sengeplasser igjen på 32 asylmottak over hele Norge.

I tillegg kommer ankomstsenteret med 1.000 plasser i Østfold.

UDIs retningslinjer tilsier at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk.