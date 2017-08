7 av 20 i denne landslagstroppen er fra Trøndelag

To er omkommet - 30 skadde

Saken oppdateres.

I løpet av høsten er det planlagt at Leif Anders Øverland (22) fra Trondheim skal delta i to ulike verdensmesterskap. Frisøren skal i september kjempe om VM-titler innen ulike grener av frisering i frisør-VM i Paris, mens han i oktober blir Norges representant innen frisørfaget i yrkes-VM i Abu Dhabi.

- Det siste mesterskapet blir for meg det største. Hvert land får kun sende en representant innen hvert yrkesfag, og fagforbundet har valgt meg. Det var ganske uvirkelig å tenke på i tiden rett etter at jeg fikk beskjeden, sier Øverland.

Øverland sier fagforbundet tok kontakt etter at han vant frisør-NM i damekategorien for juniorer.

7 av 20 fra Trøndelag

Norges tropp som reiser til Emiratene i oktober, kalt Yrkeslandslaget, består av 20 yrkesfagutøvere. Et krav er at ingen har lov til å være eldre enn 23 år.

Foruten Øverland, består troppen av seks andre yrkesfagstudenter og yrkesfagutdannede fra Trøndelag:

Ståle Brå​ (23) fra Melhus skal konkurrere i telekommunikasjonsfaget; Jon Arne Hjelmstadbakk (21) og Robin Bullen (19), begge fra Markabygda i Levanger, skal konkurrere i henholdsvis sveisefaget og industrimekanikkfaget; Olve Lyngstad Skjerve (19) fra Inderøy skal konkurrere i kulde-/varmepumpeteknikkfaget; Torkil Strand Helmersen (21) fra Leka skal konkurrere i kokkefaget; Kasper Hermann Aurstad (18) fra Steinkjer skal konkurrere i anleggsgartnerfaget.

Cathrine Westlie Eidal, kommunikasjonsansvarlig for Yrkeslandslaget, sier landslaget kan vise til sterke resultater fra tidligere mesterskap.

- I VM for to år siden tok Norge gull i både helsefag og industrimekanikk. I fjor tok vi gull i bilmekanikk og bronse i sveising i yrkes-EM. I tillegg har vi gjort det bedre enn svenskene i begge foregående mesterskap, og det er selvsagt et mål i år også.

Friserer 11 timer daglig

Øverland har allerede rukket å møte troppen han skal reise til Emiratene med.

- Det er en del strenge regler i Abu Dhabi som vi må bli kjent med før vi drar, så vi har hatt felles informasjonsmøte. Det virker som en fin gjeng å reise med, sier Øverland.

Ifølge Yrkeslandslagets nettsider vil VM bestå av i alt 1300 deltakere fra 77 ulike land. Øverland, som til daglig jobber som frisør hos Nikita Hair City Lade, sier han bruker mesteparten av tiden før høstens mesterskap til trening.

- Inkludert arbeidstiden, så har jeg nok i gjennomsnitt brukt 11 timer daglig på frisering det siste halvåret. Jeg tar riktignok fri hver søndag og annenhver lørdag, men jeg skal ha tre uker med sen sommerferie i år der all tiden er satt av til trening før VM.

Kjemper mot klokka

Øverland sier VM-øvelsene han skal igjennom i Abu Dhabi er ganske forskjellige fra øvelsene i Paris.

- Jeg møter på to helt ulike stilarter. I Paris jobber jeg mer innenfor den kunsteriske delen av faget, mens det vil være mest fokus på det faglige i Abu Dhabi.

Ifølge Øverland skal han i løpet av det sistnevnte mesterskapets fire dager løse ni ulike oppgaver som skal utføres på et dukkehode og en modell.

- Vi får bilder eller ønsker, som vi skal etterligne best mulig. Noen av øvelsene vil være klipp av hår og skjegg, oppsett, farging og permanent. Alt skjer på tid, så utøverne må vise at de behersker faget under tidspress.

Øverland sier det vanskeligste blir å ikke henge seg opp i detaljer.

- Man kan ofte bli så dedikert med det man jobber med at man ikke slutter før det er perfekt. Det blir en utfordring under mesterskapet å holde seg innenfor tiden.

Yrkes-VM avholdes fra 15. til 18. oktober, mens frisør-VM i Paris arrangeres fra 16. til 18. september.