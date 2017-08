Flere dyr påkjørt

Saken oppdateres.

Fosna-Folket melder at politiet natt til søndag fikk melding om at en mann hadde kjørt på en grevling. Dette skjedde på Oksvoll i Bjugn, ikke langt fra Nes. Politiet kontaktet viltnemnda.

I Orkanger ble en elgkalv påkjørt sent lørdagskveld. Dette skjedde på veien mot Fannrem, opplyser avisa Sør-Trøndelag. Ifølge politiet ble kalven mest sannsynlig skadet, men løp videre. Ingen personer ble skadet og det ble kun mindre skader på bilen. Også her ble viltnemnda varslet.

Sent lørdag ble det også meldt fra om at en katt ble påkjørt på Lundemo, det skriver Trønderbladet. Personen som meldte fra om dette til politiet skal ha kjørt bak bilen som kjørte på katta, men som bare fortsatte videre.

Bladet kan ikke melde om dyr som er påkjørt i Malvik og Stjørdal denne helga, men har i stedet en sak om at forsker ved NIBIO, Eveliina Kallioniemi, har samlet humler for å kunne ta dem med til landbruksmessen Agrisjå. Her har forskeren i helga vist frem hvor viktig humlene er for landbruksproduksjon og kulturlandskap.