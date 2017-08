10-åring skal ha blitt slått ned

Råkjørte i 64 kilometer over lovlig hastighet

Saken oppdateres.

En gutt i tiårsalderen og en gutt i tenårene skal ha blitt utsatt for vold i Orkanger sentrum, melder politiet i Trøndelag.

- Vi har fått melding om at en 16 år gammel gutt skal ha blitt slått ned utenfor en Kiwi-butikk. Fornærmede skal ha pådratt seg skader som førte til at han måtte sy, opplyser Anlaug Oseid, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet har også fått melding om at en ti år gammel gutt tidligere i dag har blitt utsatt for vold i det samme området. Politiet har vært i kontakt med guttens foresatte, og det er avtalt et møte på lensmannskontoret tirsdag.

Etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor, sier til Avisa Sør-Trøndelag at en ti år gammel gutt er blitt slått ned på åpen gate.

- Gjerningspersonen, en ungdom på 16 år, kom ut av en bil og slo til 10-åringen, ifølge opplysninger vi har fått. 16-åringen var trolig passasjer i bilen, sier Fagerholt til Avisa Sør-Trøndelag.

Oseid opplyser ved 21.30-tiden at en patrulje er sendt til området for å undersøke sakene nærmere.

- Vi forventer at det vil bli inngitt anmeldelse på forholdene, sier Oseid.

- Har dere noen opplysninger om mulig gjerningsperson?

- Vi har fått tips om mulig mistenkte, sier Oseid.