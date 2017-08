Høy fart ga førerkortbeslag

Saken oppdateres.

Høyeste hastighet målte politiet i Nord-Trøndelag da de gjennomførte en fartskontroll på E6 på Trones i Namsskogan.

Fartsgrensen viste 60 km/t, men bilføreren ble registrert til 124 km/t. Det førte til førerkortbeslag. I alt tre bilførere mistet førerkortet i kontrollen, i tillegg fikk en bilfører utstedt et forelegg etter en fart på 76 km/t, melder politiet på Twitter.

91 km/t i 60-sonen

Politiet i Nord-Trøndelag har også gjennomført en fartskontroll på fylkesvei 17 i Sprova nord for Steinkjer. I løpet av drøye tre timer ble det utstedt seks forenklede forelegg, mens en bilfører gjorde seg fortjent til et førerkortbeslag. Bilføreren ble målt til 91 km/t i 60-sonen.

E6 på Trones er en strekning hvor politiet en rekke ganger har tatt fartssyndere. I forrige uke mistet en bilfører førerkortet etter å ha kjørt for fort på Trones. Og i begynnelsen av august mistet en kvinne i 30-årsalderen førerkortet etter at hun ble målt til hele 160 km/t i 60-sonen. Kvinnens forklaring var at hun skulle rekke et tog, opplyste politiet.

Charlottenlund skole

I Sør-Trøndelag har politiet sjekket farten på fylkesvei 707 på Leinstrand. Her førte kontrollen til ett førerkortbeslag, etter at en bilfører ble målt til 105 km/t i 60-sonen. Her ble det også utstedt fire forenklede forelegg.

Da politiet kontrollerte farten ved Charlottenlund skole, berget alle sine førerkort. Åtte bilførere fikk imidlertid med seg en fartsbot hjem. Høyeste hastighet ble målt til 60 km/t i 40-sonen.

Politiet ga også bilførere mangellapper på grunn av tekniske mangler, melder politiet på Twitter.