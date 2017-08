Ti år gammel gutt slått ned på Orkanger

200 kvadratmeter is er forsvunnet fra i fjor

Saken oppdateres.

Politiet i Orkdal og Agdenes etterforsker nå voldsepisoden som fant sted i Orkanger sentrum mandag kveld, opplyser lensmann Randi Fagerholt til Adresseavisen.

Avisa Sør-Trøndelag omtalte saken først.

Tiåringen var ute og syklet i sentrum, da en 17 år gammel gutt skal ha kommet ut av en bil og slått ned tiåringen.

- Tiåringen og hans mor er nå i samtale med politiet. Det er for å finne ut hvorfor ungdommer går til angrep på ti år gamle gutter, sier Fagerholt til Adresseavisen tirsdag formiddag.

- Har dere sett lignende hendelser i distriktet deres før?

- Det er sjelden dette skjer. Jeg kan ikke huske at dette har skjedd tidligere, sier lensmannen.

Flere vitner

Lensmannen opplyser at gutten var sammen med en annen tiåring, som så hele hendelsen. Det er også to andre vitner til hendelsen, og én av dem gjenkjente den mistenkte gjerningsmannen.

- En ungdom på 17 år har status som mistenkt i saken. Han er kjent for politiet fra før, sier lensmannen.

- Han har ikke vært inne til avhør ennå. Det blir når vi har mer fakta på bordet, sier Fagerholt.

Noen la også ut bilder på Facebook, men disse ble slettet etter kort tid, og politiet vet ikke hvem som har fotografert hendelsen.

- Skal ha slått og tatt kvelertak

Politiet etterforsker også en annen voldshendelse i Orkanger samme kveld, der ungdommer er involvert.

- Senere på kvelden har to gutter i 16 - 17- årsalderen slåss i Orkanger sentrum. De skal ha tatt kvelertak på hverandre og slått til hverandre. Den ene skal ha fått skader på et øre og måtte til lege for å sy, forteller Fagerholt.

Politiet har opprettet en anmeldelse på den ene av ungdommene, som er mistenkt i saken. Den fornærmede gutten skal inn til avhør hos politiet.

- Ifølge Avisa Sør-Trøndelag skal de to mistenkte høre tili samme gjeng, stemmer dette?

- Ja, de er i samme omgangskrets, men han som er mistenkt i saken med de to ungdommene var ikke involvert i saken med tiåringen så vidt vi vet, sier Fagerholt.

