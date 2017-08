To femåringer stakk av fra barnehagen

Saken oppdateres.

Styrer ved barnehagen som ligger sentralt i Oppdal forteller at de to barna kom til rette i god behold like før klokka 16.

- Det var to barn som hoppet over gjerdet, og de ble sist sett i barnehagen ti på to. Vi oppdaget at de var forsvunnet klokka to. Vi har gode rutiner i barnehagen som vi klarte å følge. Derfor oppdaget vi fort at de var borte, sier barnehagestyreren.

Styreren forteller at det var mange som var med og lette etter de to barna.

LES OGSÅ: 4-åringer funnet etter lang busstur

- Gikk et par kilometer

- Vi har et stort uteområde. Da vi hadde lett gjennom det og ikke funnet barna, begynte vi å lete utenfor uteområdet i barnehagen og varslet foreldrene. Da vi ikke hadde funnet dem etter én time, varslet vi politiet, sier styreren.

De to femåringene ble funnet ved Oppdal miljøstasjon nærmere klokka 16, i god behold.

- De hadde gått et par kilometer, sier styreren, som mener rutinene er gode nok.

- Vi har tellelister og vi oppdaget fort at to unger var borte. Vi har et stort uteområde å lete på, og barna har dratt gjennom noen hager, sier styreren.

LES OGSÅ: Teller barna hvert tiende minutt

- Hendelig uhell

Operasjonsleder Frank Brevik ved Trøndelag politidistrikt bekrefter at de fikk en melding fra barnehagen i Oppdal klokka 15, om at to femåringer var savnet.

- Det er et hendelig uhell som kan skje. Vi synes barnehagen fanget opp raskt at de var forsvunnet, sier Brevik.