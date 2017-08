Verge dømt til fengsel for underslag

Japan vil be FN om hastemøte etter nordkoreansk rakettest

Saken oppdateres.

Kvinnen ble dømt av Sør-Trøndelag tingrett til 90 dager i fengsel i en tilståelsesdom, hvorav 45 dager er betinget med to års prøvetid.

I løpet av nesten to år har kvinnen underslått 129 000 kroner fra en kvinne hun var verge for, som bor på institusjon. Med oppnevnelsen som verge, fikk kvinnen i 50-årene fullmakt til å håndtere den andre kvinnens økonomi og dermed tilgang til hennes bankkonto. Vergen foretok urettmessige uttak og overføringer fra bankkontoen for til sammen 129 000 kroner i denne perioden, står det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Brukt på nettspill

I dommen, som ble først omtalt av Avisa Sør-Trøndelag, står det at underslaget ansees som grovt på grunn av beløpets størrelse. Vergen har forklart at hun har brukt pengene på diverse spill på nettet.

Ifølge dommen foreligger det sterke allmennpreventive hensyn i saken:

«Siktede har som verge misbrukt den tillit som tilligger oppgaven som oppnevnt verge.»

Lang etterforskning

I formildende retning vektlegger dommeren at siktede har gitt en uforbeholden tilståelse. Det legges også noe vekt på at saken har tatt lang tid.

Det var Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som anmeldte saken til politiet i juni 2015, men politiet var ferdig med den først i vår.

– Selv om det var vanskelig å få klarhet og oversikt i saken, burde etterforskningen blitt gjennomført i løpet av noe kortere tid, står det i dommen.

Ikke samfunnsstraff

Kvinnen er tidligere ustraffet. Hun har samtykket i samfunnsstraff, men dommeren skriver at sakens alvor taler mot idømmelse av samfunnsstraff.