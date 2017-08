Sørtrønder dømt til fengsel for trusler mot politiker

Gjør deg klar for et nytt kokain-eventyr

Saken oppdateres.

Sørtrønderen i 50-årene er dømt til 21 dagers ubetinget fengsel av Sør-Trøndelag tingrett for trusler og hatefulle ytringer. Han må også betale saksomkostninger på 5000 kroner.

I januar 2017 skrev han et innlegg på bloggen til tidligere SV-politiker Akhtar Chaudhry som hadde uttalt seg i den såkalte hijab-saken. Chaudhry hadde sagt at saken der en frisør nektet å klippe en kvinne med hijab, burde gå videre til Høyesterett.

- Islamist

Mannen har forklart at han hadde en dårlig dag på jobb, og skrev dette på politikerens blogg:

«Måtte en klok person med våpen se sitt snitt til snarest mulig å avlive Akhtar Chaudhry med et hodeskudd fordi dette avskummet på ingen måte fortjener å leve. Han er en islamist med alt hva det innebærer.»

Tiltalen mot mannan ble tatt ut tidligere i sommer.

Ifølge mannen angret han på kommentaren så snart han sendte dem. Men i retten hadde han ingen forklaring på hvorfor han ikke slettet kommentaren, men i stedet gikk inn på kommentaren for å redigere en skrivefeil.

Sørtrønderen erkjente straffskyld i retten. Retten konkluderer med at utsagn som «fordi dette avskummet på ingen måte fortjener å leve. Han er en islamist med alt hva det innebærer» ikke faller inn under grunnlovens paragraf 100 om vern av ytringsfriheten.

- Uttalelsen er utelukkende en meget alvorlig trussel, den er hatfremmende og en hån fremsatt på grunn av en annens religion, ifølge rettens vurdering.

Forklarte at han ble redd

Under hovedforhandlingen forklarte Chaudhry at trusselen medførte at han ble redd og bekymret for sin og familiens sikkerhet.

Retten mener også at slike ytringer i kommentarfelt på bloggsider og i sosiale medier har et potensial til å gjøre stor skade fordi de straffbare hatefulle ytringene kan nå et stort antall mennesker.

- Spesielt samfunnsskadelig er det når den har form av truende ytringer som i dette tilfelle, Dette vil kunne medføre at debattanter bringes til taushet – noe som innebærer at man bruker egen overtredelse av ytringsfrihetens grenser til å frata andre deres adgang til å ytre seg, ifølge retten.

Ønsket streng reaksjon

- På det personlige plan er dette ubehagelig. Og på det prinsipielle plan er det alvorlig, for dette er et forsøk på å forringe vårt demokrati. En åpen debatt er viktig i vårt demokratiske samfunn, sa Akhtar Chaudhry til avisa Bladet i januar etter at han anmeldte truslene.

Mannen er dømt etter straffelovens paragraf 185, som omhandler forbud mot diskriminerende eller hatefulle ytringer.

Retten mener at mannens handling er svært grov, og innebærer en drapstrussel. Av allmennpreventive hensyn ønsker retten derfor en streng reaksjon. Retten mener at uttalelsene kvalifiserer til ubetinget fengsel i 30 dager. Fordi mannen har erkjent straffskyld og beklager handlingen, blir straffen ubetinget fengsel i 21 dager.

Mannens forsvarer Per Wold opplyser til Adresseavisen at sørtrønderen ønsker å anke saken.