- Vi er klare til å ta imot de nye kampflyene

- Det sies at man ikke kan vinne kriger uten «boots on the ground», men det er blitt sånn at man ikke kan vinne uten luftstøtte, sier Søreide, som betegner de nye F-35-flyene som det skarpeste Norge og Forsvaret vil få i årene fremover.

Streng sikkerhet

Onsdag deltok Søreide på en markering av at en rekke prosjekter nå er i sluttfasen inne på Ørland flystasjon. Under et svært strengt sikkerhetsoppbud ankom ministeren det sentrale området for F-35-flyene inne på kampflybasen, sammen med blant annet Forsvarsbygg-direktør Thorbjørn Thoresen og sjefen for Ørland flystasjon, oberst Hans Ole Sandnes.

- Vi er klare til å ta i mot de nye kampflyene, fastslo ministeren i sin tale, før hun dro linjene bakover til både luftforsvarets og flygingens barndom i sin tale.

En rekke store prosjekter er nå i sluttfasen og vil stå klare til flyene kommer. Men utbyggingen på Ørlandet vil fortsette i mange år fremover.

Gigantisk bygg

Det nye vedlikeholdsbygget, som huset onsdagens markering, er et av mange store byggeprosjekter på den nye kampflybasen. Det 200 meter lange og 12000 kvadratmeter store bygget rommer totalt ti flater som kan brukes til ulike former for vedlikehold.

Andre store prosjekter som går mot slutten er Skvadronbygget, som skal huse administrasjonen for de to F-35 skvadronene og simulatorer, forsyningsbygget og forlengelsen av rullebanen på flystasjonen

Roste forsvarsbygg

Søreide skryter av at Forsvarsbygg har gjort en fantastisk jobb, som greier å levere en fungerende ny kampflybase når de nye kampflyene kommer i november. Det har skjedd på svært kort tid, fra vedtaket ble fattet i 2012 til spaden ble satt. Den er bygd mens dagens F-16-fly opererer fra Ørland.

- Det er rett og slett imponerende hva de har fått til på så kort tid, sier ministeren.