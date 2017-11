De nye kampflyene er forsinket til Norge

Saken oppdateres.

Etter planen skulle de komme torsdag. Onsdag kveld sendte Forsvaret ut et pressemelding like før klokken åtte. Der står det førlgende:

Flighten med de tre norske kampflyene som hadde planlagt ankomst til Norge i morgen kl. 14.00 er per nå utsatt i 24 timer. Det skyldes manglende tilgjengelighet på tankfly.

Her kan du lese Adresseavisens omfattende reportasje fra 2015 om hvordan Norges nye kampfly, F-35, skal løse alle slags oppdrag.

Tok forbehold

− Etter planen skulle flyene lande i Norge torsdag rundt kl. 14.00. Vi fikk onsdag kveld beskjed om at de var forsinket på grunn av tanker-tilgjengelighet. Vi skulle selvfølgelig hatt flyene hjem som planlagt på torsdag, men har hele tiden vært klar over at det kan skje forsinkelser, sier Morten Klever, generalmajor og sjef for Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet i pressemeldingen.

Mandag kunngjorde han i et pressemøte i Oslo at flyene etter planen skulle lande på Ørland flystasjon. Samtidig understreket han at det kunne dukke opp uforutsette problemer.

LES OGSÅ: De første nye kampflyene lander torsdag

Lover ingenting

− Vi har hele tiden tatt høyde for at det kunne oppstå uforutsette forhold som påvirket ankomsten av flyene på Ørland. I planen for overflygningen har vi lagt inn en god sikkerhetsmargin for å være sikre på at de første tre F-35-flyene er på norsk jord under den store markeringen 10. november, sier Klever i pressemeldingen.

LES OGSÅ: F-35 utklasser konkurrentene i amerikanske øvelser

Under overtakelsesseremonien vil blant annet forsvarssjefen og forsvarsministeren være til stede på Ørland.

− Vi kan ikke se bort ifra at det kan bli ytterligere forsinkelser. Dersom vi får informasjon underveis i overflyvningen som endrer på tidspunktet, vil vi informere om dette umiddelbart gjennom våre informasjonskanaler, sier Klever.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.