Stoltenberg forsvarer F-35-planen

- Vi har ikke hatt et større jordskjelv på fastlandet i Norge på over ti år

Stoltenberg bekrefter nå at han vil være til stede på Ørland flystasjon fredag når Norge skal markere at de første kampflyene har kommet til landet.

Han forsvarer beslutningen om å kjøpe flyene, en avgjørelse som ble tatt mens han selv var statsminister i Norge.



– Det var en stor beslutning, men jeg er helt sikker på at det var en riktig beslutning, både for Norge og for NATO. Det styrker både Norges og NATOs tilstedeværelse i nord, det bidrar til å styrke vårt kollektive forsvar, og det bidrar til å styrke NATOs evne til å håndtere krisesituasjoner utenfor NATOs områder, sier Stoltenberg til norsk presse i Brussel.

Også statsminister Erna Solberg (H), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og toppsjefer fra produsenten Lockheed Martin deltar på markeringen fredag. De tre første flyene landet i Norge sist fredag.

– Moderne fly

Norges plan er å kjøpe inntil 52 fly. SV har tatt til orde for å anskaffe færre kampfly for å spare noen av milliardene, mens Venstre ønsker å skyve deler av investeringen noe fram i tid.

De har ingen støtte å hente hos Stoltenberg.

– Jeg skal være varsom med å mene noe i en norsk debatt. Men det må være lov som NATOs generalsekretær å si at du er veldig glad for at Norge har tenkt å kjøpe over 50 fly. Det er bra. Det ønsker vi velkommen, sier Stoltenberg.

– F-35 er et moderne fly. Det er det beste i verden når det gjelder å håndtere veldig krevende oppdrag der vi også har motstandere som har avanserte våpensystemer, sier han.

– Overraskende vanskelig

F-35-anskaffelsen følger et kjent mønster fra tiden med F-16 og innebærer et tett samarbeid mellom en rekke av NATOs medlemsland, blant andre Norge, Nederland, Danmark, Belgia og USA.

Stoltenberg understreker at NATO legger stor vekt på såkalt interoperabilitet – alliansens evne til å operere sammen.

– Det forutsetter ikke at alle må kjøpe det samme utstyret, men det betyr at man kjøper utstyr som kan fungere sammen, sier NATO-sjefen.

– Det er egentlig overraskende hvor vanskelig det er. Det henger sammen med at alle land er opptatt av sin egen forsvarsindustri, og det er ofte ganske komplisert å få dem til å velge utstyr og systemer som fungerer godt sammen med andre allierte, forklarer Stoltenberg.

Det er lagt opp til et omfattende F-35-samarbeid mellom allierte om opplæring av flygere, vedlikehold, teknologi og våpensystemer.

