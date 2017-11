Saltsnacks for elg på E6

Over 4000 klare for Deep Purple

Saken oppdateres.

- Vi kom kjørende nordover over Dovrefjell mandag. Idet vi rundet en sving like sør for Kongsvold, så vi noen dyr som halvveis lå eller stod i veikanten. Det var snedig og vi lurte på om det kunne være dyr som er skadd. Vi stanset bilen, og så da at ei elgku og to kalver knelte og slikket salt fra veibanen, forteller Sagdahl.

Han tok noen bilder og rullet sakte mot elgene.

- De fortsatte å slikke salt, inntil det kom noen store lastebiler nordfra. Da reiste de seg opp, tuslet ut av veien og ble stående bak noe kratt, forteller Sagdahl.

- Utrolig rolige

Han kjørte så forbi stedet der elgene stod og svingte inn på en snuplass rett bortenfor.

- Jeg gikk tilbake for å se om jeg kunne få flere bilder av elegene. Da elgkua fikk se meg luntet den oppover sammen med kalvene. Det var en spesiell og artig opplevelse, sier Sagdahl.

Han forteller at dyrene var utrolig rolige.

- En kuriositet

- Kan dette skape trafikkfarlige stiuasjoner?

- Hadde vi kommet i større hastighet rundt svingen, kunne vi nok kjørt på dem, sier Sagdahl.

Byggeleder i Statens vegvesen i området Gauldal/Oppdal Per Olav Krogstad sier dette er en kuriositet.

- Vi har ingen erfaring med at elg står i veibanen og slikker salt. Elgen er normalt veldig sky og at vi får slike bilder er en sjelden greie, sier Krogstad.

Vil bruke mindre salt

Området hans har ansvaret for blant annet salting av veier i Melhus, Gauldal, Rennebu og Oppdal. Han tror ikke at salting av vei fører til at man får mer elg stående i veibanen og at man slik får flere trafikkfarlige situasjoner.

- Normalt oppstår de farlige situasjonene i trafikken når elgen krysser veiene, og da har den som regel stor fart. Generalt sett er det et godt tips å være oppmerksom på elg i eller ved veien og spesielt i detet området hvor denen familien holder til, sier Krogstad.

I teigen hans er det nå fokus på å bruke mindre salt enn det som er gjort tidligere.

- Vi ønsker å holde saltforbuket nede. Vi er i gang med å snakke med brøytebilsjåførene som er de som vurderer om det skal saltes eller ikke. På denen tiden av året er det spesielt morgen og kveld det kan være glatt. Og spesielt ved bruer der veien krysser store bekker og elver, sier Krogstad.