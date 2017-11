Krasjet med 2,53 i promille

Saken oppdateres.

- Det var to biler som frontkolliderte. Sammenstøtet var så kraftig at den ene bilen ble kastet hundre meter bortover veien. Den ene bilen endte i rekkverket, den andre i et tre. De materielle skadene er så store at det må regnes som et under at det ikke gikk liv tapt, sa Øystein Sagen ved politiets operasjonssentral i Trøndelag til Adresseavisen etter ulykken.

To personer i hver bil

Ulykken skjedde ved Folafoten om kvelden 20. mai. To polske menn satt i bilen den domfelte kjørte, mens en norsk kvinne og en mann satt i den andre.

I grunnlaget for dommen står det at blodprøve tatt av mannen en og en halv time etter ulykken viste en alkoholkonsentrasjon i blodet til sjåføren på 2,53 promille.

- Han kjørte i høy hastighet, skjente over i motgående kjørefelt og kolliderte med møtende personbil. Kollisjonen medførte omfattende materielle skader på begge bilene og personskade, heter det i dommen.

Behandlet for sjokk

Den domfelte ble sendt til sykehus, men slapp unna med lettere skader. Kvinnen og mannen i den andre bilen ble behandlet for sjokk på stedet der ulykken skjedde og ble betegnet som lettere skadd.

Domfelte, en polsk mann i 20-årene, kom med en uforbeholden tilståelse i retten. Han er ikke tidligere straffet i Norge.

Uten førerkort i tre år

Han må nå sone 30 dager i fengsel, betale en bot på 35 000 kroner og blir uten førerkort i tre år.

I skjerpende retning med hensyn til straffeutmålingen kommer den høye promillen, høy hastighet og kjøring på et sted og et tidspunkt hvor det vanligvis er mye trafikk.

