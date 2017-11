Glatte veier i Trøndelag

Slipper julelåt og starter kronerulling: - Noen ser fram til å se nissen fordi det betyr at de har overlevd et år til

- Hodet mitt ble delt i to

Usikker framtid for Zimbabwe etter militærets maktovertakelse

- Hodet mitt ble delt i to

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter at det er glatte veier flere steder i Trøndelag. Vegtrafikksentralen har fått inn flere meldinger, både fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

Lastebil har trøbbel

En adressa.no tipser forteller at det blant annet er glatt på fylkesvei 710 i Orkdal og at flere kjøretøy, blant annet en buss, har problemer på det glatte føret. Klokken 07.15 melder Vegtrafikksentralen at fylkesvei 710 er stengt mellom Orkanger og Krinsvatnet på grunn av bilberging.

- Der er det en lastebil som må berges, sier operatør Ingvild Bredland ved Vegtrafikksentralen.

De har også fått meldinger om at det er glatt på E6 mellom Åsen og Ronglan i Levanger, på fylkesvei 70 på Tingvoll og på fylkesvei 763 og 755.

- Det er glatt mange steder i dag, og det er utfordrende kjøreforhold fra morgenen av, sier Bredland.

Mannskaper ute

Politiet ber folk om å kjøre pent og vise hensyn. Vegtrafikksentralen har varslet entreprenørene om de glatte veiene.

- De har mannskap ute, men de rekker ikke være over alt på samme tid, sier Bredland.