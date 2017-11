- Vi trenger mer snø

Mamma kjører Emilie (16) 15 mil hver dag for å spille - her får hun gullklemmen

Bystyret: Vedtok tre prøvetiltak for trafikken i sentrum i 2018

Bjørgen etterlyser unge trøndere. Oddvar Brås dom: – Det er for stort sprang

Saken oppdateres.

Målet var å åpne anlegget i helga, men folkene i Oppdal skisenter må bare innse at det ikke går. Det samme er situasjonen i Åre: Det er ikke nok snø til å få preparert bakkene ordentlig. Derimot er deler av skianleggene på Bjorli åpnet, der det har kommet ikke mindre enn 70 centimeter med snø.

- Vil ha nordvest og snø

- Det er skuffende at vi ikke får åpnet, men det er ikke noe vi får gjort noe med ettersom det ikke er kommet nok snø i nedre deler av heisområdet. Hadde det vært kuldegrader i nedre del, så hadde vi fått laget kunstsnø her, men det har det altså ikke vært nok av, sier fungerende heissjef i Oppdal, Arnt Gulaker, til adressa.no.

Snøkanonene har gått for fullt gjennom hele uken, men det har kun vært mulig å produsere snø i øvre del av Midtløypa og i Pomaløypa, i Henget og på Toppen. Her har temperaturene vært mellom 4 til 6 kuldegrader. Ved dalstasjonsområdet har det vært 0 grader eller varmere.

- Nordvest og snø – og kuldegrader. Det er det vi ønsker oss. Men får vi kuldegrader skal vi produsere 400 kubikk i timen med 3200 liter vann pr minutt. Da skal vi få åpnet snart, sier Gulaker.

Vil ha snøkanoner ved kirka

I 2007 ble Håkerexpressen bygd ved Vangslia, bare noen hundre meter fra Oppdal kirke. Flere var skeptiske til at heisen ble bygd så nært den ærverdige kirka, men daværende skiheiseier Johan Schønheyder forsikret at det ikke var nødvendig med snøkanoner i anlegget fordi området var ett av de mest snørike i Oppdal, ifølge opp.no. Ti år senere er faktum at heisen har vært i drift i bare drøye 500 timer til sammen. Hovedårsaken er snøfattige vintre.

Derfor ønsker Oppdal skisenter nå å bygge snøkanoner ved Håkerexpressen, noe som Oppdal kirkelige fellesråd er negative til fordi de frykter at damp fra snøleggingen vil føre til fuktskader på kirka. Rådmannen i Oppdal støtter seg til Oppdal skiheisers rapport som hevder at snøproduksjonen ikke vil medføre noen fuktproblemer. Rådmannen innstiller overfor bygningsrådet at skisentret bør få bygge snøkanoner.

Saken behandles i bygningsrådet i Oppdal mandag. Får Oppdal skisenter tillatelse til å bygge snøkanoner også ved Håkerexpressen, vil de være klare til neste sesong.