Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag varslet om hendelsen i en Twitter-melding klokken 13.49 lørdag ettermiddag.

Utforkjøringen skal ha skjedd i Ås sentrum i Tydal, og politiet opplyste at nødetatetene rykket ut. De skriver i en ny melding at det skal være glatt på stedet, og at bilen hadde sklidd av veien.

Politiet opplyser også at føreren er sjekket av helsepersonell, og vedkommende skal være uskadd. Det ble tidligere opplyst at føreren var lettere skader.