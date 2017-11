Laser beslaglagt, gjerningsperson under 15 år

Ingen løsning etter ny frist for Norske Skog

Saken oppdateres.

- Vi har fått gode tips som gjør at saken nå er oppklart. Gjerningspersonen er svært, svært ung, sier operasjonsleder Stig-Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt.

- Betyr det at han er under 15 år?

- Det stemmer.

- Hva gjør politiet da?

- Da tar vi beslag i laserpistolen og snakker svært nøye med vedkommende og med foreldrene. Så håper vi at alvoret synker inn.

Politiet skriver på Twitter at han var svært lei seg og angret.

Olsen takker publikum for tips som førte til at de kunne stoppe personen som hadde blendet flere fly under innflyvningen til Værnes.

Adresseavisen har snakket med en av dem som hjalp politiet med å finne vedkommende. Han forteller at de selv ble blendet da de vasket bilen ved en bensinstasjon.

- Lyset var veldig sterkt, forteller han.

De så hvilket hus det kom fra.

- Da kontaktet vi politiet, som igjen satte oss i kontakt med en patrulje og dermed gikk de til aksjon, forteller vedkommende som ønsker å være anonym.

Betydelige ressurser

Da politiet varslet om hendelsene tidligere fredag kveld sa operasjonsleder Olsen:

- Vi ser særdeles alvorlig på saken og setter inn betydelige ressurser for å finne ut hvem som står bak.

- Hvorfor er dette alvorlig?

- Når flyene blir blendet og får full opplysning under innflyging har det et stort skadepotensial. Det er svært alvorlig og derfor gjør vi det vi kan for å finne gjerningspersonen.

- Alvorlig

Olsen opplyser at det til nå, ved 20.20-tida fredag kveld, er tre fly som er blitt berørt. Det er tårnet på Værnes som selv har varslet om det som skjer.

- Det er ikke sikkert den som står bak skjønner hvor alvorlig dette er, men det er det altså, sier Olsen.

Politiet ber publikum om hjelp og tips. Politiet søker nå i området Malvik-Sverberg.

Forbudt

Det er ikke første gang fly har blitt blendet av laser ved innflyvningen til Værnes. I mars 2014 ble et fly også blendet av grønt laserlys:

- Vi ble varslet klokka 23.16 av tårnet på Værnes. Laserlyset kom trolig fra Vikhammer. Det er en svært farlig hobby, uttalte operasjonsleder Morten Evensen i Nord-Trøndelag politidistrikt den gangen.

Fra og med 1. januar 2015 ble det forbudt med sterke laserpekere i Norge. Du risikerer derfor å bli anmeldt og straffet med bøter dersom du har en sterk laserpeker uten å ha godkjenning for dette.