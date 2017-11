Ordføreren får ikke komme

En sigg for bedre skole

Saken oppdateres.

Myrvold, som selv er oberstløytnant og ansatt i Forsvaret, har permisjon for å være ordfører i kommunen. Men han er nemlig ikke invitert.

- Jeg har forstått at man ikke ønsker noen deltagelse fra det politiske Norge nå når flyene lander. Vi har fått opplyst at det er en vurdering som Forsvarsdepartmentet har gjort, så får andre vurdere om det er feil eller riktig, sier Myrvold til Adresseavisen.

Gammelordføreren ble nektet adgang

Adresseavisen kjenner til at det fra kommunens side har vært arbeidet intenst de siste dagene for å skaffe ordføreren adgang til basen for å være til stede når flyene lander. Det har imidlertid ikke ført frem.

Det er ikke første gang i historien at en Ørland-ordfører har fått beskjed om at han ikke får besøke kampflybasen. I november 2011, midt i prosessen med å velge nye kampfly, ble det fullt brudd mellom daværende Ørland-ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp) og daværende basesjef Tom Guttormsen.

– Det er slutt på samarbeidet oss i mellom, ordføreren er ikke lenger velkommen på hovedflystasjonen, sa Guttormsen den gang til Adresseavisen. Ifølge VG sendte han militærpolitiet til ordføreren for å hente hans adgangstegn til hovedflystasjonen etter at krangelen eskalerte.

Holder lav profil

Fra Forsvarsdepartementet får Adresseavisen opplyst at det ikke skal være noen formell markering i den forbindelse. Derfor er ikke ordføreren eller noen andre politikere til stede på basen. Kun pressefolk og forsvarspersonell som jobber direkte med kampflyprogrammet eller flyene, vil være tilstede.

Det er formelt lederen for kampflyprogrammet, programdirektør Morten Klever og sjefen for 132 Luftving, Hans Ole Sandnes, som tar imot flyene.

De tre første nye kampflyene skal etter planen lande på Ørland flystasjon ca. klokken 15.00 i dag. De kommer direkte fra flyprodusenten Lockheed Martins fabrikkanlegg i Fort Worth i Texas og flys over av tre amerikanske fabrikkpiloter. Flyene bærer amerikanske merker og overleveres formelt ikke til Luftforsvaret før de har landet på Ørlandet.

Spurt om å stille i tv-intervju

Myrvold understreker at han ikke ønsker å lage noen form for konflikt rundt avslaget, men viser til at han har ønsket å være til stede blant annet fordi han har fått en rekke forespørsler fra media om å stille til intervjuer. Flere medier, blant annet Adresseavisen, sender tv direkte fra Ørland flystasjon når de tre flyene lander. I den forbindelse har ordføreren blitt spurt om å være med i sendingen.

- Den formelle markeringen er jo neste fredag, og vi er jo invitert dit, så vi er inkludert. Men jeg registrerer at pressen spør om jeg vil være til stede i dag, og jeg skjønner spørsmålet, sier Myrvold.