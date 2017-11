Russiske fans stakk fra regninga

IS tar på seg skylden for New York-angrepet

Saken oppdateres.

Politiet opplyste fredag morgen at et titall supportere skal ha spist og drukket for tusenvis av kroner ved Egon Prinsen i Trondheim uten å betale for seg. Daglig leder ved spisestedet avdramatiserer nå hendelsen.

- De bestilte en god del mat, men de fikk den aldri servert. De stakk imidlertid fra regninga på drikken de hadde rukket å få i seg. Det var bare snakk om seks whisky, forteller Vegard Fagerheim.

Forsøkte å stoppe en av gjestene

Ifølge operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt fikk politiet melding om at de ansatte prøvde å stoppe en av gjestene, men at han satte seg til så kraftig motverge at de valgte å la ham gå.

- Da vi kom til stedet var alle sporløst forsvunnet ut i byen. Vi vet ikke hvem de er eller hvor de har tilhold så det blir vanskelig å følge opp denne saken, fortalte operasjonsleder Kimo til Adresseavisen fredag morgen.

Daglig leder ved Egon bekrefter at det ble tumulter da ansatte forsøkte å stoppe de russiske gjestene.

- For å unngå mer bråk måtte vi la dem gå. Vi varslet i stedet politiet slik at de var klar over at disse folka var på vei videre ut i byen, forteller Fagerheim.

Et antall russiske supportere løp fra regninga si på Egon Prinsen. En havnet i håndgemeng med ansatte, før han forsvant ut i byen. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) November 2, 2017

Ødela stoler på stadion

Ellers har de russiske supporterne skapt lite bråk i bybildet, sammenlignet med hva mange fryktet.

- En supporter ble tatt med inn til arresten før kampen etter internt bråk blant russerne. I tillegg ble noen stoler på stadion ødelagt. Ellers synes vi dette gikk veldig bra, opplyste operasjonsleder Kimo.

