Stoltenberg kommer til kampflymarkering

Det får Adresseavisen bekreftet fra flere kilder, blant annet i Forsvaret.

Den eneste usikkerheten rundt Stoltenbergs besøk er etter det Adresseavisen erfarer knyttet til at det kan oppstå situasjoner andre steder som krever at han må endre planene.

Valgte F-35

Jens Stoltenberg var statsminister i 2012 da beslutningen om å legge hovedbasen for de nye kampflyene til Ørlandet, ble fattet. Frem til de nye kampflyene er på plass vil hovedtyngden av de norske F-16-jagerflyene operere fra Bodø flystasjon.

Stoltenberg var også statsminister da det omstridte valget av amerikanske F-35-fly, som nye norske kampfly, ble gjort i 2011.

Den gang konkurrerte blant annet den svenske flyprodusenten Saab om kampflykontrakten med sitt JAS Gripen.

De nye flyene vil erstatte dagens F-16-fly.

Fikk flyene overlevert

De tre første av de nye kampflyene lander etter alt å dømme på Ørlandet flystasjon ca. klokken 15.50 fredag. Da skjer det ingen formell markering av det historiske øyeblikket, men det føles likevel tett av et stort pressekorps og ca. 30 fremmøtte flyspottere.

Først når flyene er på norsk jord blir de formelt overlevert til Forsvaret. Til stede for å ta imot dem er sjef for kampflyprogrammet, Morten Klever og sjef for kampflybasen på Ørlandet, Hans Ole Sandnes.

En som ikke ble invitert til å være til stede er Ørland-ordfører Tom Myrvold (H), som ønsket å være der. Han er formelt ansatt i Forsvaret, men har permisjon fra jobben for å være ordfører i Ørland.

Selve markeringen av at Norge får de nye kampflyene skjer formelt fredag 10. november. Fra tidligere er det kjent at blant annet kong Harald, statsminister Erna Solberg (H), forsvarsminister Frank Bakke-Jenssen (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjefen Haakon Bruun-Hanssen, være til stede på Ørland. I tillegg til altså Stoltenberg og mange andre inviterte gjester.

Viktig Nato-kapasitet

Kjøpet av F-35A, Lightning II, som er det fulle navnet på de nye flyene, er den største fastlandsinvesteringen som er gjort i Norge. Forventet pris dersom dollarkursen holder seg like høy som i april i år er på hele 81 milliarder kroner for flyene og nødvendig materiell for driften. Det er likevel innenfor kostnadsrammen på ca 83 milliarder for kjøpet, opplyste sjef for det norske kampflyprogrammet, Morten Klever til Adresseavisen mandag.

Både Klever og en rekke andre forsvarskilder har fremhevet hvor viktig de nye flyene blir for Forsvaret i årene fremover.

Også fra NATO-hold anses de nye kampflyene som en svært viktig kapasitet.

