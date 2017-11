- Egentlig en helt vanlig natt til søndag

- Utrolig stolt. Gleden over å vinne serien blir bare større og større

Saken oppdateres.

I tidsrommet mellom midnatt og søndag morgen har politiet i Trøndelag sendt ut 52 Twitter-meldinger om hendelser i distriktet. Det er langt over det som er normalt fra den kanten.

- Dette har egentlig vært en helt ordinær vakt der vi ikke har hatt noen svært alvorlige hendelser. Det har vært mye å gjøre, men vi har også hatt tid til å twitre om det som har hendt, fortalte operasjonsleder Bjørn Handegard, like før han gikk av vakt søndag morgen.

Her er noen av meldingene som kom natt til søndag med utfyllende kommentarer fra påtroppende operasjonsleder Viola Elvrum:

Full fest med høy musikk på Øya, #Trondheim til fortvilelse for naboer. Politiet til stedet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) November 5, 2017

- En patrulje rykket ut, tok kontakt med huseier og ba vedkommede om å avslutte festen. Litt senere måtte vi dra dit igjen fordi festen fortsatte. Gjestene ble bortvist og huseier anmeldt, forteller operasjonsleder Viola Elvrum.

Mann har kastet en sykkel flere ganger i en buss i #Verdal. Sjåfør kjenner mistenkte - vil kontakte han for å ordne opp i morgen. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) November 5, 2017

- I denne saken kjente melder navnet på gjerningspersonen og tilbydde seg å løse saken selv søndag. Hendelesen var over så vi valgte å ikke rykke ut på denne.

Mann med slagredskap har oppført seg truende ved utested på #Brekstad. Har nå forlatt stedet som passasjer i en bil. Vurderer anmeldelse. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) November 5, 2017

- Her ble det meldt om en person med slagvåpen, uten at det er spesifisert hva dette var i loggen. Personen forlot stedet i bil, men vi har navnet på vedkommede. Vi var også opptatt med et annet oppdrag i dette distriktet på dette tidspunktet som vi måtte prioritere.

Person skal være slått ned i Strandveien, #Trondheim. Politi og helse kjører til stedet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) November 5, 2017

- En person skal ha blitt sparket og slått av to gjerningsmenn. En gjerningsmann ble innbragt og vi har navnet på den andre. Offeret ble fraktet bort i ambulanse.

En trommeslager er bortvist fra sentrum i #Trondheim med henvisning til natteroen. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) November 5, 2017

- Her var det snakk om en rumensk trommeslager som trommet i sentrum. Sannsynligvis låt det ikke så bra og det forstyrret samtidig natteroen.

Nye rutiner og twitterkurs

Twittermeldingene viser bredden både i saker og geografi som det nye politidistriktet håndterer. Operasjonsleder Viola Elvrum forklarer det store antallet twittermeldinger med nye arbeidsmetoder og rutiner.

- Tidligere var det kun én person som twitret på natten, nå er vi to. Vi har også gjennomgått kurs i bruk av Twitter, noe som gjør oss tryggere på bruken av dette verktøyet. Tidligere har kanskje lista ligget litt høyt i forhold til hva vi twitret, og det skal vi prøve å gjøre noe med, lover Elvrum.

- Har dere et mål om et visst antall meldinger per dag?

- Nei, det har vi ikke. Vi twitrer når det er saker vi mener har almenn interesse så fremt vi har tid. På en stille dag kan vi ikke twitre bare for å twitre, da hadde det blitt mye rare meldinger, tror operasjonsleder Elvrum.

