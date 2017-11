Kinesisk selskap bygger trøndersk bru

Saken oppdateres.

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at selskapet Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) skal bygge den 580 meter lange brua over Beitstadsundet mellom Verran og Steinkjer kommuner.

- Vi har satt fullt trykk på å få gjennomført den siste delen av anskaffelsen så raskt som overhodet mulig. Byggetida på brua er i utgangspunktet stram. Ved å unngå forsinkelser i anskaffelsesprosessen, kan bygging av Beitstadsundbrua starte i begynnelsen av desember. Vi er opptatt av å ha god fremdrift i prosjektet, uttaler Jo Bernt Brønstad, prosjektleder for fylkesvei 17 og fylkesvei 720 Dyrstad-Sprova-Malm i pressemeldingen.

Statens vegvesen utfører arbeidet på oppdrag fra veieier Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Lavest pris

I pressemeldingen går det frem at Vegvesenet har foretatt en fullstendig kvalifikasjonsvurdering av selskapet, og at tildelingskriteriet i konkurransen er pris.

- Statens vegvesen har valgt tilbudet med lavest pris, heter det.

Anbudet fra SRBG var på drøyt 275 millioner kroner, hele 41 millioner kroner lavere enn PNC Norge som var nærmest i pris.

- Vi er svært fornøyd med dagens innstilling av Statens vegvesen. For å sikre best mulig oppstart på prosjektet vil vi snarlig inngå i dialog med våre lokale leverandører og samarbeidspartnere i Trøndelag. Vi ser nå frem til et godt samarbeid med Statens vegvesen og rådgivingsselskapet COWI i forbindelse med byggingen av Beitstadsundbrua, sier Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for Sichuan Road & Bridge (SRBG) i Norge til Dagens Næringsliv.

Klagefrist på tildelingen er ti dager, og signering av kontrakt vil først skje etter den tid, ifølge Statens vegvesen.

Omstridt

De siste ukene har anbudsprosessen ført til heftige politiske diskusjoner. I midten av oktober gikk fylkesrådet i Nord-Trøndelag inn for å avvise tilbudet fra det kinesiske selskapet, til tross for at deres anbud var 40 millioner kroner lavere enn nærmeste tilbyder. Den gang ble avvisningen begrunnet med at siden selskapet var fra et land utenfor EØS, så var det opp til veieier å bestemme om tilbudet skulle vurderes.

Det kinesiske selskapet svarte med at de vurderte å ta saken til retten hvis deres anbud ble satt til sides, samtidig som opposisjonspolitikere kritiserte fylkesrådet for avgjørelsen.

En knapp uke senere sendte fylkesrådet i Nord-Trøndelag saken over til Trøndelag fylkeskommune, fordi de ønsket at de økonomiske, juridiske og politiske konsekvensene av bruanbudsaken måtte tas av den nye fylkeskommunen.

- Vi tok et prinsipielt standpunkt om at vi ikke ønsket at kineserne skulle bygge brua. Det har vært en vanskelig sak. Vi kan ikke utelukke at det til slutt blir kineserne som får bygge brua. Det er åpent om hva som kan skje videre, uttalte fylkesråd Tomas Iver Hallem, sier Hallem.

Da det nye fylkesrådet i Trøndelag behandlet saken forrige tirsdag, gikk et klart flertall inn for at alle anbud skulle vurderes i den videre anbudsprosessen. Dermed var det kinesiske tilbudet igjen med i anbudskonkurransen, noe SRBG var svært fornøyd med.

- Vi vil sikre at Trøndelag fylkeskommune har god og korrekt informasjon om oss, og vår plan om å bruke mange lokale samarbeidspartnere i Nord- og Sør-Trøndelag, uttalte Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for SRBG i Norge.

