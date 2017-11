Utsetter stengning av Sluppenbrua

Saken oppdateres.

Den varslede stengninga av Sluppenbrua er utsatt, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Etter planen skulle et kjørefelt på brua stenges fra og med mandag ettermiddag og frem til midten av desember, på grunn av at det skal utføres arbeid med brufundamentene.

LES OGSÅ: Støtter opp Sluppen bru med forskalingsstøtter

Foreløpig utsatt til midten av november

For å utføre arbeidene er Statens vegvesen avhengig av at vannstanden i Nidelva blir senket. Mandag fikk imidlertid vegvesenet beskjed fra Statnett om at senking av vannstanden ikke kan tillates, før et pågående vedlikeholdsarbeid på en trafo er fullført, ifølge pressemeldingen.

- Nå er arbeidet på Sluppenbrua foreløpig utsatt til midten av november, når Statnetts arbeid på trafoen er fullført. Vi kommer tilbake med nærmere beskjed om når stengningen vil bli utført og arbeidet vil starte, sier senioringeniør i Statens vegvesen Mats-Andre Lied i pressemeldingen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter