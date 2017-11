Ni innbrakt etter masseslagsmål i Verdal

Norge bruker over to milliarder kroner på kampflyhangarer, men frem til 2020 skal de nye flyene stå i telt på Ørlandet

Saken oppdateres.

Det var politiet i Trøndelag som onsdag formiddag meldte om den voldssaken i Verdal på Twitter: «Mottatt melding om slåssing mellom flere personer ved bensinstasjon. Det er brukt forskjellige redskaper», gikk det frem av politi-tweeten.

Ni til lensmannskontoret

- Ved en bensinstasjon i Verdal har flere vært involvert i en slåsskamp. Vi fikk melding om dette klokken 09.39, og melderen mente at det var spader involvert. Det var flere som tok kontakt om hendelsen, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved Trøndelag politidistrikt.

Hun opplyser at flere patruljer ble sendt til stedet.

- Da politiet kom til stedet fant de flere rumenske borgere. Det virker ikke som de er skadd og de hadde ingen gjenstander på seg, sier hun.

Totalt ni personer er innbrakt til lensmannskontoret i Verdal etter hendelsen, opplyser operasjonslederen.

- Hva var bakgrunnen for slåssingen?

- Det er for tidlig å si noe om ennå, sier Bergstrøm.

Brukte snøspader

Politiets innsatsleder Rune Reinsborg på stedet, opplyser at det har vært håndgemeng mellom to grupper fra Romania, som har tilhold på Innherred.

- Årsak vet vi ikke ennå. Det har vært slåssing inne på bensinstasjonen, og det er ni personer involvert. De innbringes og det blir opprettet saker på ordensforstyrrelser.

- Ble det brukt gjenstander i forbindels med slåssingen?

- Det viste seg at de har kranglet inne på bensinstasjonen, og de har brukt gjenstader som bensinstasjonen selger. Det ble slått med snøspader, sier innsatslederen, og legger til at det både var kvinner og menn involvert i hendelsen, sier Reinsborg.

Hørte roping

Kevin Johnsen, som jobber på bensinstasjonen, sto og lagde vaffelrøre på kjøkkenet da han hørte roping.

- Ei som jobber her til vanlig var tilfeldigvis innom for å hente kaffe. Hun så at de sloss som bare det. Hun, jeg og ei til prøvde å gripe inn, men da de begynte å slå med spadene som vi selger her på stasjonen, trakk vi oss unna. De gikk etter hvert ut og da fikk vi låst dørene, sier Johnsen, og legger til:

- Dette uvant og kom som et sjokk på oss, sier han.

- Vet du hva som utløste dette?

- Det er jeg usikker på. De snakket sammen på språket sitt, og ut av intet så skjedde det, sier han.

Hendelsen ble filmet av bensinstasjonens videoovervåkning.