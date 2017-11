Vil ha F-35 på vingene over Ørlandet fredag

Saken oppdateres.

Det bekrefter generalmajor Tonje Skinnarland, Sjef Luftforsvaret, til Adresseavisen.

- Planen er at vi skal få se F-35 lufta. Men det er alltid slik med luftoperasjoner at de må planlegges utfra at det kan dukke opp forhold knyttet til sikkerhet eller vær, som gjør at planene endres, sier Skinnarland.

Adresseavisen vet at også F-16-fly etter planen skal fly i forbindelse med arrangementet.

Kongen og Nato-sjefen

En rekke inviterte gjester vil være tilstede på Ørland flystasjon fredag. Fra tidligere er det kjent at blant annet kong Harald, statsminister Erna Solberg (H), forsvarsminister Frank Bakke-Jenssen (H), tidligere forsvarsminister, nå utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, og forsvarssjefen Haakon Bruun-Hanssen, kommer.

Adresseavisen fikk sist uke bekreftet at også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kommer.

Det gjør også representanter for flyprodusenten Lockheed Martin og Mathias Winter, som er programdirektør for hele det internasjonale F-35-programmet.

- En fantastisk dag

- Fredag blir en fantastisk dag. Dette er stort for Luftforsvaret. Det er et historisk viktig øyeblikk for norsk forsvarsevne, og det skal feires, sier Sjef for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland til Adresseavisen.

Datoen er heller ikke valgt tilfeldig. 10. november anses som «Luftforsvarets bursdag», noe som gjør at det også er planlagt en større intern markering i tillegg til den offisielle markeringen av at de nye flyene er kommet.

Kom sist fredag

De tre første F-35-flyene landet på Ørland flystasjon like før klokken fire sist fredag. Umiddelbart startet arbeidet med såkalt mottakskontroll, der lange sjekklister ble gjennomgått for å sikre at alt fungerte som det skulle. Først etter dette ble flyene formelt overlevert til det luftforsvaret.

Siden er det jobbet på spreng for å ha alt klart til markeringen fredag.

Generalmajor Skinnarland har selv sett de nye F-35-flyene på nært hold da hun besøkte de norske pilotene og personellet som er under utdanning på Luke Air Force Base i Arizona for en tid tilbake.

- Tilbakemeldingene fra personelllet er at de er svært fornøyde. Det er svært viktig å nyttig at vi allerede har operert dem en stund og vi er svært fornøyde med kapasiteten som har kommet til Norge, sier hun.

Roser flyet opp i skyene

Det siste stemmer også godt med hva Norges første F-35-pilot, Morten Hanche, fortalte da han i går holdt foredrag om sine erfaringer med de nye kampflyene, for næringslivet på Fosen under Fosenmøtet på Brekstad. Han fortalte om de store forskjellene fra å operere et tungt lastet F-16-fly til å fly et F-35 med full våpenlast.

- Flyet lever opp til forventingene. Med full krigsutrustning er det lettere å fly, det flyr lenger og er mer manøvrerart enn en F-16. Det finner også motstanderne raskere, slik at de kan uskadeliggjøres, sier Hanche, som innrømmer at han av og til tar seg i å sitte i cockpiten og glise over hvor overlegent flyet er i forhold til enkelte andre jagerfly, som for eksempel F-16, under øvelser.

- Det er ikke noe ridderlig i dette. Det er som å bli overfalt av en ninja i filttøfler, med balltre, som plutselig hopper frem, sa Hanche.

