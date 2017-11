Avduket F-35 på Ørlandet

Stenger denne gata for biltrafikk i Trondheim neste år

Saken oppdateres.

- Endelig har vi fått tre av våre kampfly på norsk jord, sa sjef for luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, da hun holdt sin velkomsttale under markeringen.

Hun snakker om at det er nesten 38 år siden sist Norge kjøpte nye jagerfly.

- F-16 har tjent oss veldig godt siden den gang. Jeg er overbevist om at F-35 vil gjøre det samme, sa Skinnarland.

Nye kampfly Amerikanske F-35 Lighting II ble i 2011 valgt som Norges nye kampfly.

Norge har bestilt 40 fly og skal etter planen kjøpe inntil 52 fly.

Fra årsskiftet 2021–2022 skal de erstatte dagens F-16 jagerfly.

Kampflykjøpet er den største fastlandsinvesteringen noensinne og kan koste inntil 81 milliarder kroner.

Ørland flystasjon er hovedbase for de nye flyene. Evenes er fremskutt operasjonsbase i Nord-Norge.

Kilder: Forsvaret, Kampflyprogrammet, Adresseavisen

Stor markering

På tribunen foran henne satt blant annet H. M. kong Harald, Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, statsminister Erna Solberg (H), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og utenriksminister Ine Eriksen-Søreide (H), sammen med flere hundre andre inviterte gjester.

Teppefall for F-35

Den store markeringen foregikk inne i Awacs-hangaren på flystasjonen.

Like før klokken tre fredag, ble det tredje F-35-flyet, som nå er i Norge, formelt avduket under full musikk, lys og røyk, til ære for de mange inviterte gjestene.

- Et fellesprosjekt

Statsministeren pekte i sin tale på at kampflykjøpet er den største investeringen noensinne i fastslandsnorge.

- Det vil tilføre Forsvaret kapasiteter vi aldri tidligere har hatt, sa Solberg.

Hun peker på at det også åpner store muligheter for norsk industri. Flere bedrifter har allerede tegnet kontrakter verdt flere milliarder.

- Dette er et fellesprosjekt der vi skal samarbeide med andre Nato-land. Vi skal ta vår del av ansvaret, sa Solberg.

Hedret kampflydirektøren

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen bruke anledningen til å hylle direktør for kampflyprogrammet, Morten Klever under sin tale, da han overrakte ham forsvarsmedaljen med laurbærgren. Forsvarssjefen takket Klever for jobben som er gjort med kampflyprogrammet.

- Dette er uten tvil en milepæl for hele luftforsvaret og for hele forsvaret. F-35, med sin unike overlevelsesevne og varierte våpenlast vil utgjøre kjernen i vårt moderne forsvar i de neste 40 årene. Det har en kampkraft langt ut over det dagens F-16 har, sa Bruun-Hanssen.