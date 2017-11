Julegata er allerede tent i Steinkjer

Forhandler om ny redningsplan for Norske Skog etter amerikansk nei

Saken oppdateres.

Torsdag ettermiddag ble årets julegate i Steinkjer tent. Tenningen skjedde i samarbeid med Hilmarfestivalen, som hadde et fakkeltog gjennom byen.

- De siste tre årene har vi tent julegata på torsdagen i uke 45, sier Arild i Schei i foreningen Steinkjer Sentrum.

- Er ikke det litt tidlig?

- Det er delte meninger om det, vi ser jo at det diskuteres blant annet på Facebook. Debatten har nok dempet seg litt sammenlignet med de foregående årene. Folk aksepterer i større grad at juleforberedelsene starter litt tidligere, sier Schei.

I Trondheim vil julegata i år bli tent en uke tidligere enn i fjor.

Viktig tid

Schei peker på at jula er en viktig tid for næringslivet, og at butikkene i Steinkjer sentrum opplever tøff konkurranse blant annet fra netthandel.

- Det er ikke nok for oss med julehandel bare de to siste ukene før jul, sier han.

Julegata i Steinkjer er en gjenopplivet tradisjon, etter flere år uten julelys i sentrum.

- I 2015 ble det kjøpt inn nye lys gjennom et spleiselag blant næringsdrivende i Steinkjer. I tillegg gir kommunen et tilskudd hvert år til opp- og nedrigging, forteller Schei.

Toget rakk å komme seg gjennom hele ruta før regnværet som skyllet over de sørlige delene av Trøndelag kom til byen.

- Det var oppholdsvær og fin temperatur. Og et skikkelig stort oppmøte, sier Schei.

Tidligere i Trondheim

Julegata i Trondheim vil i år bli tent tidligere enn vanlig. Tradisjonen har vært at det skjer på lørdag før første søndag i advent.

- I år ville det blitt første helga i desember, og det syns vi blir for sent, sier Kirsten Schulz, daglig leder i Midtbyen Management.

I år vil julelysene i sentrum tennes lørdag 18. november.

- Vi føler det er viktig å posisjonere Midtbyen når det gjelder julehandel, og vi ser jo at kjøpesentrene starter tidlig. Det gir en fin og hyggelig stemning i Midtbyen med julelys i gatene, sier Schulz.

- Du er ikke redd for at folk syns det er for tidlig?

- Vi føler vi treffer tidsånden bra med å starte den 18. november. Butikkene har begynt å fylle utstillinsgvinduene med julepynting, og vi tror folk er innstilt på det. Det er jo ikke snakk om å begynne i oktober, sier Schulz.

Vandreteater

Julegatetenningen i Trondheim vil i år foregå som et vandreteater gjennom sentrum.

- Vi ønsker å skape en eventyrlig stemning i Midtbyen med Askepott og Prinsen, som tenner den ene julegaten etter den andre men barna følger etter.

- Juletiden er årets viktigste tid for butikkene i Midtbyen så med julegatene og ikke minst med Julemarkedet på Torvet håper og ønsker vi å trekke mange handleglade besøkende til Midtbyen, sier Schulz.