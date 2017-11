Skarstein raser mot NRK

Saken oppdateres.

I går publiserte NRK en artikkel hvor kanalens ekspertkommentatorer skulle presentere «oversikten over høydepunktene i vintersesongen.»

Paralympics, som det er NRK som har rettightene til å sende i Norge, er ikke å se på listen i det hele tatt.

Det provoserte Årets trønder, Birgit Skarstein, som for tiden trener knallhardt for å kjempe om medaljer i langrenn i Paralympics i Sør-Korea i mars neste år.

«Fanken, Paralympics når ikke opp på listen over sesongens høydepunkt, til tross for at NRK faktisk har rettighetene. Hårda bud», skrev Skarstein på Twitter etter å ha lest NRK-artikkelen.

- Knalltøft

- Det forundrer meg bare at vi ikke er nevnt med ett ord. Paralympics er knalltøft. Det er høyt nivå, hard konkurranse og skikkelig spennende. Jeg er kjempeglad for at NRK sender lekene og ser fram til det. Likevel følte jeg for å si ifra at også de paralympiske skal konkurrere i vinter, og at dette er en viktig del av det store vintersportsbildet. Paralympics er et mesterskap fylt med høydepunkter og fantastiske historier, uttalte Skarstein til Dagbladet fredag.

NRK forklarer at artikkelen baserer seg på kanalens ekspertkommentatorer, og siden det ikke er klart hvem som skal være eksperter under Paralympics, så er ikke Paralympics med på oversikten.

Årets trønder

I januar i år ble Skarstein kåret til Årets trønder av NRK og Adresseavisen.

«Birgit Skarstein representerer hverdagsmot i et samfunn som preges av jag etter perfeksjon. Hun er et forbilde, ikke bare for funksjonshemmede, men også for funksjonsfriske, som ønsker å oppnå mestringsfølelse. Hun er en stolt ambassadør for Trøndelag og lar oss ta del i både opp- og nedturer. Hennes engasjement er enestående og inspirerende, enten det er for en sak eller innen sporten» het det i juryens begrunnelse.

Den allsidige Levanger-jenta vant i september i år sitt andre VM-gull i roing. I februar vant hun sølv og bronse under Para-VM på ski i Tyskland. I tillegg til å drive idrett i verdenstoppen representerer hun Arbeiderpartiet i Oslo bystyre og sitter i Bioteknologirådet.