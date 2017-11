Ny lekkasje kan knuse Russlands OL-håp: – Et enormt gjennombrudd

Disse 11 starter for Norge

- Norsk ungdom fengslet i Somalia for dårlig oppførsel

Russland: Trump og Putin enige om å nedkjempe IS

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte at det brenner i en gapahuk på Skatval i Stjørdal på Twitter klokka 10.

Det var ikke spredningsfare. Klokka 10.30 opplyser operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt at brannvesenet har slukket brannen. Han sier også at brannårsaken er ukjent, og at politiet skal avhøre vedkommende som varslet om brannen.